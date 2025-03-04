إضرام النار بعلم الاحتلال في السويداء السورية بعد رفعه من قبل مجهولين على سارية وسط المدينة

وطن: أفادت وسائل إعلام سورية، الثلاثاء، بإضرام مواطنين النار في علم دولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد رفعه على سارية دوار العنقود في مدينة السويداء جنوبي سوريا.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام مجهولين برفع علم دولة الاحتلال على الدوار الواقع شمالي مدينة السويداء، المحافظة ذات الغالبية الدرزية.

وبحسب منصة "السويداء 24"، فإن عددا من المواطنين تجمعوا عقب انتشار صور تظهر علم الاحتلال مرفوعا على السارية، وأضرموا النار بالعلم عقب إنزاله، وسط سماع أصوات إطلاق النار في المحيط.

وتداول ناشطون سوريون لحظات اشتعال النيران في علم دولة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تعبر عن رفض مساعي الاحتلال لإثارة النزعات الانقسامية في البلد الذي يحاول استعادة عافيته عبر سنوات من الحرب.