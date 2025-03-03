إصابة طفلين برصاص الاحتلال أحدهما في الصدر خلال اقتحام أودلا جنوب نابلس

وطن: أصيب طفلان بالرصاص الحي، مساء اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية أودلا، جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لطفلين بالرصاص الحي (15 و13 عاما)، أحدهما بالصدر والآخر باليد في قرية أودلا، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال قرية أودلا، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.