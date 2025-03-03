حصيلة حرب الإبادة الجماعية في غزة ترتفع إلى 48397 شهيداً و111824 إصابة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية إلى 48397 شهيداً و 111824 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وسجّلت الوزارة في تقريرها، الاثنين، وصول 9 شهداء (4 شهداء انتشال، 5 شهداء جدد) إلى مستشفيات القطاع و 21 إصابة، خلال الساعات الـ48 الماضية.

ولفتت الوزارة إلى أنّ عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير 2025، وحتى انتهاء المرحلة الأولى منه مساء السبت الماضي، ارتكب الاحتلال أكثر من 900 خرق، بحسب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة.