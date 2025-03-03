الاحتلال يشن غارات على طرطوس السورية

وطن: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، غارات على مدينة طرطوس عند الساحل السوري.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بوقوع هجوم إسرائيلي في منطقة ميناء مدينة طرطوس السورية.

وأعلنت وسائل إعلام سورية عن وقوع انفجار ضخم هز المدينة، وأن الدخان تصاعد عند جسر بلاطة غربية.

وفي ذات السياق، أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح جراء انفجار مجهول السبب، وقع اليوم الاثنين، على مدخل مدينة البوكمال بريف محافظة دير الزور الجنوبي الشرقي.