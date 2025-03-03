إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب رام الله

وطن: أصيب شاب برصاص الاحتلال في بلدة شقبا غرب رام الله، خلال اقتحام قوة من الجيش للبلدة، مساء اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشاب عبد الرحمن ثابت (17 عاما) الذي أصيب برصاص حي في البطن ونقل إلى مستشفى الاستشاري برام الله لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أنه لم تسجل مواجهات داخل القرية بل مجرد دخول استفزازي لقوات الاحتلال للقرية في موعد الإفطار، حيث أطلقت تلك القوات النار على الشاب ثم اعتدت عليه بالضرب اثناء قيادته دراجته النارية.