قصف الأغذية وقطع الكهرباء والماء.. سموتريتش وبن غفير يطالبان بهجوم قوي على غزة

وطن: طالب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بـ"هجوم قوي وسريع يهدف إلى احتلال غزة بالكامل"، في ظل أزمة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال سموتريتش، في اجتماعٍ لكتلة "الصهيونية الدينية" اليوم الاثنين، إنّ "الخطوة التالية ستكون قطع الكهرباء والماء عن القطاع"، قائلاً إنّ "هذا الهجوم سيكون جزءاً من تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي تهدف إلى تهجير أهالي غزّة".

من جهته، حرّض وزير "الأمن القومي" المستقيل للاحتلال، إيتمار بن غفير، على قصف مستودعات الأغذية الموجودة في قطاع غزّة، إضافة إلى تحريضه الحكومة على قتل الفلسطينيين "في حال تعرّض الأسرى الإسرائيليين للأذى".

في المقابل، كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد شدّدت على أنّ "السبيل إلى إعادة الأسرى الإسرائيليين ليس تمديد المرحلة الأولى، وليس تجويع سكان القطاع، بمن فيهم الأسرى أنفسهم، بل التقدّم إلى المرحلة الثانية، التي تتضمّن إيقاف الحرب والانسحاب، كما ينصّ الاتفاق".