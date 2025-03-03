إصابتان برصاص الاحتلال في رفح والقرارة بقطاع غزة

وطن: أصيب مواطنان، مساء اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة مواطن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وطفل

برصاص قوات الاحتلال شرق بلدة القرارة جنوبا.

وكان قد استُشهد مواطنان، صباح اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصل إلى مستشفيات القطاع 116 شهيدا، معظمهم جثامين منتشلة، إضافة إلى 490 إصابة.