المفوض الأممي لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه من ممارسات "إسرائيل" في الضفة

وطن: عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الاثنين، عن قلقه العميق من ممارسات "إسرائيل" في الضفة الغربية المحتلة.

وقال تورك في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، إنه قلق من استخدام الأسلحة والأساليب العسكرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الدبابات والضربات الجوية، ومن تدمير وإخلاء مخيمات لاجئين.

وأشار كذلك إلى توسيع المستوطنات غير القانونية والقيود الصارمة التي تفرضها "إسرائيل" على التنقل، ونزوح عشرات الآلاف.