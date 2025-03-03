فريق كلية الحقوق في جامعة القدس يفوز بالمركز الأول في منافسة التحكيم التجاري الدولية بنسختها السادسة (SIAM6)

وطن: فاز فريق كلية الحقوق في جامعة القدس بالمركز الأول في المرافعات الكتابية ضمن منافسة التحكيم التجاري الدولية في الرياض، متفوقًا على 154 فريقًا مشاركًا من 24 دولة، ليكون بذلك الفريق الفلسطيني الوحيد الذي يحصد الجائزة لإحدى المراكز الأولى في المنافسة، والتي شهدت مشاركة فاعلة لثماني جامعات فلسطينية.

وضم فريق كلية الحقوق الطلبة: أسيل الفتياني، ريماز صلاح الدين، محمد أبو رحمة، رغد عودة، دارين حماد، تحت إشراف المدربين: د. منال عبد، د. محمد أبو رميلة، أ. سوار العبيات.

وقال عميد كلية الحقوق د. عيسى مناصرة "تفخر كلية الحقوق بطلبتها لأدائهم المتميز ومثابرتهم لتحقيق هذا النجاح. وتثمّن جهود مشرفي ومدرّبي الفريق وإيمانهم بقدرات الفريق وصولًا إلى هذا الفوز والإنجاز غير المسبوق".

هذا وتنافس الطلبة المشاركون على جائزة أفضل مترافع، وصُنّفت المترافعة الطالبة أسيل الفتياني من بين أفضل عشرة مترافعين من أصل 924 مترافعًا ومترافعة شاركوا في المنافسة. ت

وتجدر الإشارة أن هذه المسابقة الدولية تنظم من قبل المركز السعودي للتحكيم التجاري بالشراكة مع لجنة القانون التجاري في الأمم المتحدة "الأونسيترال" وبرعاية من أرامكو السعودية.