فريق كلية الحقوق في جامعة القدس يفوز بالمركز الأول في منافسة التحكيم التجاري الدولية بنسختها السادسة (SIAM6)

فريق كلية الحقوق في جامعة القدس يفوز بالمركز الأول في منافسة التحكيم التجاري الدولية بنسختها السادسة (SIAM6)
وطن: فاز فريق كلية الحقوق في جامعة القدس بالمركز الأول في المرافعات الكتابية ضمن منافسة التحكيم التجاري الدولية في الرياض، متفوقًا على 154 فريقًا مشاركًا من 24 دولة، ليكون بذلك الفريق الفلسطيني الوحيد الذي يحصد الجائزة لإحدى المراكز الأولى في المنافسة، والتي شهدت مشاركة فاعلة لثماني جامعات فلسطينية.
وضم فريق كلية الحقوق الطلبة: أسيل الفتياني، ريماز صلاح الدين، محمد أبو رحمة، رغد عودة، دارين حماد، تحت إشراف المدربين: د. منال عبد، د. محمد أبو رميلة، أ. سوار العبيات.
وقال عميد كلية الحقوق د. عيسى مناصرة "تفخر كلية الحقوق بطلبتها لأدائهم المتميز ومثابرتهم لتحقيق هذا النجاح. وتثمّن جهود مشرفي ومدرّبي الفريق وإيمانهم بقدرات الفريق وصولًا إلى هذا الفوز والإنجاز غير المسبوق".
هذا وتنافس الطلبة المشاركون على جائزة أفضل مترافع، وصُنّفت المترافعة الطالبة أسيل الفتياني من بين أفضل عشرة مترافعين من أصل 924 مترافعًا ومترافعة شاركوا في المنافسة. ت
وتجدر الإشارة أن هذه المسابقة الدولية تنظم من قبل المركز السعودي للتحكيم التجاري بالشراكة مع لجنة القانون التجاري في الأمم المتحدة "الأونسيترال" وبرعاية من أرامكو السعودية.