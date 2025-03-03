لبنان: إصابة مواطن بنيران الاحتلال أثناء تفقده منزله في كفركلا

وطن: أصيب مواطن في جنوب لبنان، بنيران الاحتلال الإسرائيلي وذلك أثناء تفقّده منزله قرب بوابة فاطمة في بلدة كفركلا.

وفي سياق انتهاك الاحتلال المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال رفعت ساتراً تُرابياً جديداً على طريق عديسة لمنع الأهالي من الوصول إلى ممتلكاتهم.

ويواصل الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار، والذي دخل حيّز التنفيذ في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عبر الاعتداءات على المواطنين والقصف على الجنوب والبقاع، مع بقاء احتلاله لـ 5 نقاط لبنانية (تلّة العويضة، جبل بلاط، تلّة اللبونة، تلّة العزية وتلّة الحمامص)، ورفضه الانسحاب منها.