لايف للإغاثة والتنمية تبدأ رمضان بـ 10 قوافل إغاثية لدعم غزة بالمساعدات الإنسانية

وطن: بدأت الهدنة الإنسانية في غزة ... ورمضان هلت أهاليله، حيث ينتظر الفقراء والمحتاجين جود وكرم وسخاء أهل الخير، لذلك بدأت مؤسسة لايف للإغاثة والتنمية جهودها لتقديم السلال الغذائية والوجبات الرمضانية للمتعففين في 60 دولة تعمل بها حول العالم.

كما تنطلق المساعدات الإنسانية لدعم النازحين في غزة وإيوائهم في شهر رمضان خاصة في هذا البرد القارس مع المنخفض الجوي الذي يمر به القطاع وهم في العراء أو في المخيمات المهترئة أو مراكز الإيواء.

وقد توجهت 10 قوافل إغاثية تابعة لمؤسسة "لايف" للتحرك إلى قطاع غزة، والتي تحتوي على المساعدات الغذائية والطحين، وأدوات التعقيم والعناية الشخصية، ومستلزمات الشتاء من الأغطية الثقيلة والمراتب واحتياجات التدفئة للمواجهة العاجلة لنداء الإنسانية لموت الأطفال الرضع تجمداً من البرد خلال الأيام الماضية!

مخيمات نظامية لإيواء النازحين

كما تعمل "لايف" على بناء مخيمها النظامي الجديد والذي سيبدأ بـ 1500 خيمة داخل شمال قطاع غزة بجودة عالية كمخيمها السابق في وسط وجنوب القطاع والذي تكون من 5 مخيمات ، وقد أٌسست فيها خيام قوية وفقاً للمعايير المطلوبة والمصنوع من مادة PVC ، وبها وفرت الإيواء لـ7,000 شخص، فالخيام سهلة الفك والتركيب لتناسب النزوح المتكرر، ومضادة للنار حيث حافظت على أرواح المدنيين خلال الحرب، وقد تضمنت كل خيمة مستلزماتها، حيث تم توفير 5.100 من الأغطية والبطاطين، والملابس الشتوية الثقيلة لـ 4025 فرد معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، وطرود مستلزمات الأطفال من الحليب والحفاظات ومواد النظافة الشخصية، والطعام المدعم بالفيتامينات، بالإضافة لصيدلية طبية ، و23 دورة مياه، والواح طاقة شمسية، إلى جانب تأسيس أكاديمية "لايف" التعليمية التي ضمت 1600 طالب ومشاريع الدعم النفسي للأطفال بداخلها والتي استفاد منها 900 طالب وطالبة.

مشروع المليون وجبة في غزة!

ولأجل غزة تستكمل "لايف" في رمضان مشروعها للمليون وجبة، حيث بذل الفريق في قلب القطاع جهداً كبيراً رغم المخاطر والتحديات والتضحيات، حيث قاموا بتوفير 29,058 وجبة طازجة، و4,774 سلة طعام جاهز تكفي أسرة 8 أفراد لمدة شهر ، كما أعدوا الخبز لـ3,000 أسرة ، وقاموا بتوفير الطحين عبر أكثر من قافلة والتي غطت احتياج 359,000 فرد، هذا إلى جانب السلال الغذائية والتي تحتوي على جميع الاحتياجات الأساسية لـ 249,165 فرد، وتوصيل لحوم 315 أضحية تم تعليب لحومها لـ 50,000 فرد، وتم توزيع زجاجات المياه لـ 7,200 أسرة نازحة، بالإضافة إلى توفير 11,650,000لتر من مياه الشرب، والعمل على إعادة تشغيل مضخات المياه والآبار التي كانت قد توقفت، حيث غطت احتياج أكثر من 500,000 فرد.ولمواجهة مشكلات الجهاز الهضمي وسوء التغذية، ورغم غلاء الأسعار عملت على توزيع احتياج 31,500 شخص من الخضروات الطازجة المتنوعة، بالإضافة لبناء أفران الطين لمساعدة النازحين على التدفئة والطهي، وقامت بعمل حفل العيد ليسعد 1000 يتيم بالحلوى والملابس والهدايا وكعك العيد.

32 عاماً من العطاء كل رمضان

لايف للإغاثة والتنمية تستعد بحشد كل جهودها لتقدم الأفضل عاماً بعد عام طوال 32 عاماً من الإنجازات المتصاعدة على وتيرة التأثير بقلب الإنسانية، حيث وزعت أكثر من 624 مليون دولار من المساعدات الإغاثية ، مما أهلها للحصول على تصنيف 95% على موقع Charity Navigator، وأوصت بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وانتخبتها منظمة Impactful Ninja كواحدة من أفضل المنظمات الإنسانية في الولايات المتحدة، ووفقاً لإحصاءات العام 2024 للأمم المتحدة فقد حصلت "لايف" على المركز الثالث كأفضل مؤسسة إغاثية دولية، وحصلت على المركز الخامس لأفضل مؤسسة في فلسطين، والمركز الخامس لأفضل مؤسسة تعمل على مكافحة الفقر حول العالم.

وقد جاء هذا التقييم لأن "لايف" تميزت بالشفافية المالية والوضوح، إلى جانب تقديمها المستمر لكافة تقارير المشروعات والتقارير المالية بشكل واضح وفوري سواء للمتبرعين أو وسائل الإعلام والجهات الرقابية.