244 منحة دراسية مقدّمة على مدار 15 عاماً من خلال برنامج المجلس الثقافي البريطاني لمنح التعليم العالي للفلسطينيين

وطن: أطلق المجلس الثقافي البريطاني حملة الاحتفال بمرور 15 عاماً على برنامج منح التعليم العالي للفلسطينيين (HESPAL)، أحد برامجه الرائدة من فلسطين وذلك خلال حفل الاستقبال السنوي للبرنامج الذي أُقيم في لندن في 20 شباط/فبراير.

وسيحتفي المجلس الثقافي البريطاني بالبرنامج ويُسلّط الضوء على إنجازاته طوال عام 2025 وذلك تحت شعار: "15 عاماً من التبادل والالتزام والتمكين – دعم الجيل القادم من الأكاديميين الفلسطينيين".

تأسس برنامج منح التعليم العالي للفلسطينيين في عام 2010 وتم تطويره بالشراكة مع جامعات فلسطينية وبريطانية، وهو برنامج فريد من نوعه للمنح الدراسية يدعم بناء قدرات الأكاديميين والمساهمة في تطوير المؤسسات التعليمية في فلسطين. وقد ترك البرنامج بصمة كبيرة وما زال يواصل تأثيره الإيجابي، فمنذ عام 2010:

- دعم البرنامج 244 مبتعثاً فلسطينياً، 55% منهم من النساء

- عاد 65% من المبتعثين للعمل في قطاع التعليم العالي في فلسطين، حاملين معهم خبرات قيّمة للقطاع

- أقام برنامج المنح شراكات مع 38 جامعة بريطانية و16 جامعة فلسطينية

- تم إطلاق مسار خاص بقطاع غزة في عام 2024 استجابة للحرب.

كنشاط سنوي، يجمع حفل الاستقبال بين الخريجين والمبتعثين الحاليين وممثلي الجامعات وشركاء التمويل في أمسية من التبادل والنقاش وبناء العلاقات. وفي هذه الفعالية الخاصة، احتفالاً بمرور 15 عاماً على انطلاق البرنامج، ألقت نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، كيت إوارت بيغز، كلمة بهذه المناسبة، ، والمديرة القُطرية للمجلس الثقافي البريطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شهيدة ماكدوجال، فضلاً عن ممثلين بارزين من الجامعات البريطانية والفلسطينية وشركاء التمويل.

وفي هذه المناسبة، قالت كيت إيوارت بيغز، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية ونائب الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني: “يفخر المجلس الثقافي البريطاني بأنه، منذ إطلاق برنامج HESPAL في عام 2010، قد مكّن أكثر من 244 باحثًا فلسطينيًا من متابعة دراساتهم العليا في الجامعات البريطانية. وقد ساهم ذلك في تأهيل جيل من الأكاديميين البارزين، والخبراء المتخصصين، وقادة الفكر في الجامعات الفلسطينية، الذين يحافظون على روابط قوية ومستدامة مع المملكة المتحدة."

قالت سماح صالح، رئيسة قسم العمل الاجتماعي ومنسقة برنامج ماجستير دراسات المرأة في جامعة النجاح الوطنية في نابلس: "يعدّ التعليم أحد أقوى وسائل التمكين، حيث يمنح الأفراد القدرة على إحداث التغيير وترك أثر ملموس. بصفتي إحدى المستفيدات من منحة HESPAL، أتيحت لي الفرصة لتعزيز مهاراتي، وتوسيع شبكة علاقاتي المهنية، وتعزيز التعاون الأكاديمي. والأهم من ذلك، تمكنت من المساهمة في تطوير مؤسستي وإحداث تغيير حقيقي. لقد ساعدني HESPAL على تأسيس قسم متخصص جديد في العمل الاجتماعي بنجاح."

وفي هذا الصدد قالت نرمين قمصية، مبتعثة في برنامج منحة التعليم العالي للفلسطينيين وهي في سنتها الأول من دراسة الدكتوراه في الصحة العالمية والطب الاجتماعي في كينغز كوليدج لندن: "هذه المنحة ليست مجرد فرصة – بل هي شريان حياة لشعبي. إنها تمكنني من تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة لمجتمعاتنا والعمل نحو مستقبل حيث العدالة والمساواة في الرعاية الصحية ليست مجرد تطلعات بل حقيقة واقعة."

يتولى المجلس الثقافي البريطاني قيادة برنامح المنح (HESPAL) بالشراكة مع جامعات بريطانية وفلسطينية وشركاء التمويل، بما في ذلك: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ ومؤسسة بيرز؛ ومؤسسة أمجد وسهى بسيسو؛ ووزارة التعليم البريطانية.

ويجدر بالذكر أنه في العام الأكاديمي 2024/2025، حظي 13 باحثاً فلسطينياً بفرصة متابعة دراساتهم العليا في الماجستير أو الدكتوراه في المملكة المتحدة ضمن برنامج منح التعليم العالي للفلسطينيين، حيث بدأوا في مسيرتهم الدراسية في تشرين الأول/أكتوبر 2024. وقد انضم المبتعثون الجدد إلى 8 من الباحثين الذين يواصلون دراسة الدكتوراه من الدفعات السابقة، ليصل إجمالي عدد المبتعثين ضمن البرنامج إلى 21 مبتعثاً يدرسون حالياً في المملكة المتحدة، مع انضمام باحثين إضافيين من غزة إلى هذه الدفعة في شهر كانون الثاني/يناير.

