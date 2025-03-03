الاحتلال يُخطر بهدم مدرسة بمسافر يطا جنوب الخليل

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم مدرسة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأخطرت قوات الاحتلال بهدم مدرسة فلسطين الأساسية المختلطة بمسافر يطا.

وفي أحدث إحصائية وثقتها وزارة التربية والتعليم العالي لانتهاكات الاحتلال بحق التعليم في قطاع غزة، والضفة الغربية، من 7/10/2023، وحتى 11/2/2025، كانت على النحو التالي:

استشهد في غزة ما يزيد على 12467 طالبا، وأصيب 20311 آخرين، فيما استشهد 91 طالبا في الضفة، وأصيب 563، واعتقل 313.

استشهد 569 وأصيب 2703 من الكوادر التعليمة في قطاع غزة، فيما استشهد 3 وأصيب 18 واعتقل ما يزيد على 157 في الضفة الغربية.

111 مدرسة دمرت بشكل كامل و241 تعرضت لأضرار بالغة، و85 تعرضت للقصف والتخريب وجميعها حكومية، إضافة إلى 89 مدرسة تابعة للأونروا تعرضت للتخريب في قطاع غزة، فيما تعرضت 117 مدرسة في الضفة للتخريب في الفترة ذاتها.

وبخصوص الجامعات، تعرضت 20 مؤسسة تعليم عال لأضرار بالغة، كما تم تدمير 51 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل، و57 مبنى بشكل جزئي في قطاع غزة، فيما تعرضت 7 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب في الضفة الغربية في الفترة ذاتها.