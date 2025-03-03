بنك فلسطين يطلق حملة جوائز لتشجيع العملاء على الدفع عبر البطاقات البنكية من خلال ماكينات البنك

وطن: أطلق بنك فلسطين حملة جوائز، لتشجيع الدفع عبر ماكينات البيع التابعة لبنك فلسطين تحت شعار (شو ما كان بنكك.. إنت والتاجر ربحانين 1960 فائز/ة)، لإتاحة الفرصة أمام العملاء والتجار على حد سواء، بمن فيهم عملاء البنوك المحلية والأجنبية الأخرى عند استخدام بطاقاتهم البنكية خلال عمليات الشراء عبر ماكينات البيع التابعة لبنك فلسطين الفوز بقيمة المشتريات.

وتهدف هذه الحملة التي أطلقها البنك مع بداية شهر رمضان المبارك إلى تعزيز الحركة التجارية وعجلة الاقتصاد الفلسطيني ودعم التجار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نشهدها. وتأتي كذلك لتشجيع العملاء والتجار معاً على ثقافة الدفع الإلكتروني، وذلك عبر اتاحة الفرصة للعميل والتاجر معاً لربح أكثر من جائزة يومياً بقيمة مشتريات العميل من خلال ماكينات البيع التابعة للبنك، حيث يربح العميل قيمة مشترياته، ويربح التاجر أيضاً نفس قيمة المشتريات التي اشتراها العميل مرة أخرى.

تستمر الحملة طيلة أيام الشهر الفضيل وتنتهي بتاريخ 30/3/2025، وستتيح للعملاء الفوز ب 1960 جائزة تساوي قيمة مشتريات العميل، بحد أقصى 300 شيكل وأدنى 50 شيكل. علماً بأن إعلان الفائزين بالجوائز سيكون بشكل يومي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للبنك.