مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين بعضهم بجروح خطيرة في عملية طعن في حيفا واستشهاد المنفذ

رام الله - وطن: قتل مستوطن وأصيب 4 آخرون بينهم ثلاثة بحالة خطيرة في عملية طعن وقعت بمحطة الحافلات المركزية "ليف همفراتس" في مدينة حيفا، فيما استشهد المنفذ بعد إطلاق النار عليه؛ صباح اليوم الإثنين.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال فان منفذ عملية الطعن في حيفا، من بلدة شفاعمرو، وعمره 20 عامًا.

وأفيد بأن المصابين تعرضوا لطعن، فيما يتم التحقق من تعرض القتيل للرصاص أثناء إطلاق النار على المنفذ.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن 3 من بين المصابين وهم شاب وامرأة، في الثلاثينيات من عمريهما، وفتى (15 عاما) وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما المصابان الآخران أحدهما امرأة (70 عاما) وصفت حالتهما بالمتوسطة.

ووصل المفتش العام لشرطة الاحتلال ، داني ليفي، إلى مكان العملية وباشر تقييم الأوضاع.

ودفعت شرطة الاحتلال بقوات معززة إلى مكان العملية وباشرت التحقيق وفحص هوية المنفذ.

وحسب ما نشرته المصادر العبرية فقد وصل المنفذ بواسطة حافلة من شفا عمرو حتى المحطة المركزية العامة في حيفا، ومن ثم نزل المنفذ من الحافلة ودخل مركزاً تجارياً حتى أشهر سكينه وردد صيحات (الله أكبر) وقام بطعن عدد من المستوطنين قبل أن يصل عناصر أمن الاحتلال.

واضافت ان عناصر من قوات أمن الاحتلال ومن الشرطة و"الشاباك" فتحوا النار بكثافة باتجاه المنفذ وأصابوا بالخطأ مستوطنا كان مسلحاً حيث ظنوا أنه شريك لمنفذ العملية، التي أسفرت عن مقتل مستوطن رميا بالرصاص فيما أصيب ٣ مستوطنين آخرين بجراح خطيرة بعد تعرضهم لعدد كبير من الطعنات وارتقى المنفذ شهيداً بعدها.