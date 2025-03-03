م. شوكت الراميني يكتب لوطن: في المأزق الاستراتيجي الإسرائيلي

تشابكت أنفاس الحياة مع أنقاض الموت في شوارع وأزقة غزة المحاصرة منذ سنين، والتي حولها الإسرائيليون إلى ميدان للرماية وحقل لتجارب أسلحة الموت. فانطلق من هنا "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023م، ليس كرذاذ مقاومة ينتشر خلف جدران الحماية الأقوى في التاريخ المعاصر، بل كعاصفة هادرة مزقت الرواية الإسرائيلية، وألقت بظلالها على وعي عالم طالما خلد إلى سبات التضليل طويلاً. لم يكن ذلك الطوفان حدثًا عابرًا، بل لحظة تاريخية أعادت تشكيل المشهد من جديد، موجهة الضمير العالمي وعيونه نحو المخفي خلف ستار الرواية الإسرائيلية، ليرى شعبًا يصارع من أجل الحياة، وآلة عسكرية تتستر بقناع الضحية بينما تمارس أقصى فنون الوحشية النازية.

لم تعد سردية "الدفاع عن النفس" الإسرائيلية مقبولة، والعالم يشاهد مستشفيات تُدمَّر، ومدارس تُمحى، وأطفالاً يُدفنون تحت الركام، ومدنًا وقرى تختفي في اللهب، وسلسلة من الجرائم المتراكمة والمتشابكة، تعبيرًا عن سلوك إجرامي صادم بنيرانه الفائضة.

فها هي إسرائيل تدمر 35 مستشفى، و80 مركزًا صحيًا أُخرجت كليًا عن الخدمة، وأكثر من 300 مدرسة أُزيلت عن الوجود، و6 جامعات أضحت أطلالاً، وتدمر بشكل جزئي 332 مدرسة وجامعة، وتدمر كليًا 611 مسجدًا و3 كنائس، و214 مسجداً بشكل جزئي، وتقتل 255 من العلماء والأئمة. وتسقط أكثر من 200 طبيب وعامل صحي بالقصف الموجَّه والعشوائي، رافعة عدد الضحايا إلى 48,300 شهيد حتى فبراير 2025م، منهم 33,000 من النساء والأطفال، وفاق عدد المصابين 111,753 مواطنًا، ودمرت أكثر من 85% من منازل المواطنين في كل قطاع غزة، مدمرة 350,000 وحدة سكنية كليًا وجزئيًا، ومحطمة 206 مواقع أثرية وتراثية. هنا لم يمارس الإسرائيليون حربًا، بل "حرب محو الحياة".

حرص الإسرائيليون على أن تجري الإبادة بصمت، ولكتم الرواية فقتلت إسرائيل أكثر من 127 صحفيًا فلسطينيًا، ومنعت الإعلام العالمي من الدخول للتغطية الصحفية، إلا أن الإعلام البديل، رغم التحكم المطلق بشبكات الاتصالات والإنترنت، انطلق متحديًا. فلم يعد الفلسطينيون متلقين للأخبار، بل صاروا رواةً لها، يحملون هواتفهم وكاميراتهم، وينقلون المشهد مباشرة إلى العالم من بين نيران القصف والموت والدمار. فكيف للعالم أن يصدق ادعاءات "الدقة الجراحية" الإسرائيلية وهو يرى أطفالاً بلا أطراف، ومستشفيات تحولت إلى مقابر، ومخيمات اللاجئين المنهكين والمجوعين تُحرق وتُدمر؟!

انقلب الرأي العام العالمي، وانتفضت شعوب العالم بعدد مقدر بـ 50,000 مظاهرة ومسيرة ، خلال خمسة عشر شهرًا من الحرب، وشارك فيها أعداد تراكمية بلغت بين 350 و550 مليون مشارك. نعم ، جاءت لحظة الانقلاب، وحدثت الطفرة الكبرى التي لم تكن وليدة لحظة بعينها، بل عبر تراكم تاريخي طويل من المتغيرات العالمية والنضال الفلسطيني المتواصل. فانهيار الاستعمار الكلاسيكي في القرن العشرين جعل الشعوب المستعمَرة ترى في فلسطين مرآة لنضالها، والقضية الفلسطينية رمزًا للمقاومة ضد الظلم الاستعماري. فقد ربط الناشطون بين القمع العنصري في أمريكا والفصل العنصري في فلسطين مع صعود حركات العدالة العالمية، مثل "حياة السود مهمة"، فتشكلت جبهات تضامن عابرة للحدود. وفي الوقت ذاته، تراجعت الثقة في النظام الدولي مع عجز الأمم المتحدة عن وقف الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة في حرب "طوفان الأقصى"، وانجلى التواطؤ الدولي، مما دفع الشعوب لأخذ زمام المبادرة عبر المظاهرات وحملات المقاطعة التي ضربت الاقتصاد الإسرائيلي في مقتل، مشكلة وعيًا عالميًا نوعيًا مناهضًا لإسرائيل، معلنًا نهاية الحصانة المطلقة والصمت المطلق. نعم، وعي رُسم عبر الظلم التاريخي للفلسطينيين، وبدماء الضحايا وصرخات الأطفال والأمهات.

لقد اندهش العالم حقًا من التناقض الصارخ بين الرواية الإسرائيلية وأفعالها. فسردية الحركة الصهيونية مبنية على "ضحايا الهولوكوست"، لكن "دولة الحل المفترض" مارست وتمارس التطهير العرقي والفاشية ذاتها بطريقة مستمرة وتصاعدية. فقادة إسرائيل يدعون إلى تدمير غزة، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتدمير المخيمات الفلسطينية فيها، وتهجير السكان، ليس لأنها بؤر ثورية، بل لأنها تذكر السارق بطبيعته. وكذلك ينسحب الأمر على محاولة شطب الأونروا. فانكشف الوجه النازي الجديد وتعرى، محدثًا صدمة نفسية مركبة هزت الضمير والوعي العالمي وأيقظتهما. وتستمر المحاولات لتهجير السكان عمومًا، أو لذبحهم كما ورد على لسان بعض الشخصيات الإسرائيلية، لأن أحدًا لا يريدهم؟!

هذا التوحش ليس رد فعل عسكري، بل سياسة ممنهجة، كشفت عنها الأرقام المروعة، كما أشرنا سابقًا، من تدمير المستشفيات، وقتل الأطباء لحملهم المشرط لا السلاح، وقتل الصحفيين لحملهم الكاميرا لا البندقية، ولمحو كل أمل في الحياة. فانقلب السحر على الساحر، فتعمق المأزق الاستراتيجي الإسرائيلي، وأضحت وستضحى إسرائيل عبئًا متزايدًا على حلفائها.

فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، شهد المجتمع الدولي سلسلة من التحركات ضد إسرائيل، تراوحت بين الإجراءات القانونية، والتحركات الدبلوماسية، والمواقف السياسية، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة.، وذلك تعبيرا ليس فقط لتبني القانون الدولي والدولي الانساني ، بل انعكاساً ايضاً للوعي العالمي ومطالباته :

فعلى المستوى القانوني، قامت عدة جهات برفع قضايا ضد إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. ففي ديسمبر 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا أكدت فيه أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة، استنادًا إلى أدلة تثبت انتهاكها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية. وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما رفعت جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) ، تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وعلى المستوى الدبلوماسي، شهد العالم تحركات جماعية تهدف إلى محاسبة إسرائيل وعزلها دوليًا. ففي يناير 2025، تأسس "تكتل لاهاي الدولي"، وهو تحالف يهدف إلى محاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، والعمل على فضح الانتهاكات الإسرائيلية. كما أقدمت عدة دول على طرد السفراء الإسرائيليين، تعبيرًا عن رفضها للسياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

وعلى صعيد الأمم المتحدة، تصاعدت الجهود لمحاسبة إسرائيل. ففي أكتوبر 2024، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة تقريرًا اعتبرت فيه أن الهجمات الإسرائيلية على غزة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى استهداف متعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية. كما تصاعدت الدعوات داخل الأمم المتحدة لطرد إسرائيل من المنظمة بسبب انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأما اقتصاديًا واستراتيجيًا، فلجأت بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات أكثر تأثيرًا، مثل منع السفن الإسرائيلية من المرور عبر موانئها أو مياهها الإقليمية، في خطوة تهدف إلى الضغط على إسرائيل عبر عزلها اقتصاديًا.

فتُظهر هذه التحركات عموماً ، أن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام دولي متزايد، وأن الضغوط على إسرائيل تتصاعد بشكل غير مسبوق، من مواقف الشجب إلى الإجراءات.

وبهذا الوعي العالمي الجديد والمتصاعد، انتقلت الرؤية للقضية الفلسطينية من كونها صراعًا إقليميًا إلى إدراكها كقضية إنسانية وحقوقية عالمية. وسقطت الصورة النمطية المزوَّرة عن إسرائيل، وتم تبني موقف أكثر تعاطفًا مع الفلسطينيين، خاصة في الغرب، موطن الدعم التقليدي لها، مترافقًا مع تزايد حساسية الأجيال الشابة تجاه قضايا العدالة وحقوق الإنسان. نعم، ندرك أن هذا العالم منفتح على المصالح الصارخة بلا لف أو دوران، ولا يقيم وزنًا للحقوق والعدالة والأبعاد الإنسانية، لكن ما تحقق للحظة هو قوة متراكمة، لها نقطة فعلها وتأثيرها.

وإن تراجع الهيمنة الأمريكية المنفردة، وبداية عالم متعدد الأقطاب ومتعدد المصالح، ساهم وسيساهم في خلق مساحة لروايات بديلة تتحدى السردية الإسرائيلية. وعزز ذلك خلفية إفشال إسرائيل للمفاوضات السياسية الممتدة عقودًا، مثل اتفاقية أوسلو، حيث ظهر بجلاء أن الوضع القائم هو احتلال دائم وليس صراعًا قابلًا للحل بالطرق التقليدية، وكذلك إنكارها الدائم للاتفاقيات الموقعة والقفز عنها بمظهر طفولي مراهق.

لن تستطيع الدول العربية والإسلامية المكوث طويلاً في الظل، لأن العالم الجديد سينهش لحمها ويكسر عظمها، ولن يبقي لها أي هامش للبقاء. فإما أن تتكتل وترمي بأوراق قوتها، وتشكل قطبًا عالميًا بجوار كل تلك الأقطاب، وتغادر نظام التبعية التقليدي المطلق الذي لم يعد يغري أحدًا، أو تحسن من شروطها فيه، أو تغادر التاريخ والجغرافيا . نقر أن قضيتنا مرتبطة بمثل هذا التحول وبرمي الأوراق الضاغطة، أمام عالم لا يلتفت للحقوق والأبعاد الإنسانية، بل إلى المصالح المجردة. فها هي أوكرانيا من ورقة ضغط في وجه روسيا إلى ورقة تقاسم معها، وزعيمها من حالة المدلل الملمع إلى المطرود المشوه. نعم، نحن بحاجة إلى مزيد من تعميق الوعي العالمي وتأثيره، ليغدو قوة ضغط سياسي متواصل، وذو تأثير اقتصادي على المحتلين، وبحاجة إلى نقلة شاملة في الإعلام العالمي، والتحركات الدبلوماسية، لجعل فرصة إنشاء الدولة الفلسطينية ممكنة، رغم نظام المصالح العالمي الذي لا يهتم بعدالة القضايا وإنسانيتها.

وعلى كل الأحوال، فالوعي العالمي الجديد تجاه القضية الفلسطينية، بتحولاته، مكّن القضية من الانتقال من الهامش إلى مركز الاهتمام الدولي. وكانت حرب "طوفان الأقصى" (7 أكتوبر 2023م) لحظة فارقة في تلك المقاربة، حيث كشفت توحش الآلة الإسرائيلية، وأسهمت في تآكل الرواية الإسرائيلية التقليدية، مما عزز التضامن العالمي مع الفلسطينيين، وعمق الأزمة الاستراتيجية لإسرائيل. فها قد أضحى الفلسطينيون مجدداً أيقونة المقاومة الإنسانية، ولن تعمينا اللحظة ومناورات إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية لاستدراج صور التحكم والقوة والنصر المطلق، عن أن إسرائيل، بأفعالها المأساوية، تكتب سطور خاتمتها، بينما يعلو صوت العدالة، محمولًا على أجنحة ضمير ووعي طال أمد استيقاظه، إلا أنه استيقظ، وعلينا الاستفادة من ذلك ، والمساهمة في تحويله من قوة معنوية إلى قوة مادية فاعلة.