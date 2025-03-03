رسالة الشعب العربي الفلسطيني إلى القمة العربية الطارئة في القاهرة

وطن: وجّه نداء فلسطين رسالة باسم الشعب العربي الفلسطيني إلى القمة العربية التي ستعقد غدا في القاهرة، هذا نصّها:

إلى القادة العرب، الملوك والرؤساء والأمراء

تحية النضال الوطني الفلسطيني والإنتماء العروبي وبعد:-

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تنعقد قمتكم العتيدة اليوم في لحظة تاريخية مصيرية تتعرض فيها القضية الفلسطينية لخطر التصفية مع اعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن نيته استملاك قطاع غزة وترحيل سكانه، مؤكدين أن ما فشل العدوان الإسرائيلي-الأمريكي في تحقيقه على امتداد ستة عشر شهراً من حرب الإبادة، وإلقاء أكثر من مئة ألف طن من القنابل الأمريكية على شعبنا في قطاع غزة لن يستطيع تحقيقه بالسياسة والخداع والإملاءات.

إن شعبنا وأُمَتُنا العربية الذين هزموا صفقة القرن ومشاريع التوطين على امتداد قرن من الزمن، سيتصدون للمشروع الأمريكي-الإسرائيلي التصفوي ويسقطونه بصمود وطني ودعم عروبي أصيل وبقرارات القمة التاريخية التي لا بدّ وأن ترتقي لمستوى التحديات والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية، وبصوت الأمة العربية الهادر بكل شعوبها العربية والإسلامية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية، وبدعم أممي يقترب من نقطة الإجماع في إدانة المشروع الأمريكي الذي يشكل خطراً على الأمن القومي العربي وسيادة دولكم على أراضيها وثرواتها، في جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية كبرى ترتكبها الإدارة الأمريكية بحق شعبنا وأمتنا العربية لتصفية القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد تحت الهيمنة الأمريكية-الإسرائيلية.

ويتطلع شعبنا العربي الفلسطيني لدوركم الكبير في تعزيز اللحمة الداخلية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية رافعة الانتصار وأداة النضال الرئيسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لمشاريع الضم والترحيل وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما يتطلع شعبنا لموقفكم الداعم والمُسانِد له في قطع الطريق على ما يسمى اليوم التالي الأمريكي والنضال معاً للتأكيد على أن اليوم التالي سيكون يوماً وطنياً فلسطينياً بإمتياز بإدارة حكومة التوافق الوطني ومرجعيتها منظمة التحرير الفلسطينية

عهداً على مواصلة النضال والانتصار

نداء فلسطين – الثالث من آذار 2025