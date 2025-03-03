حمدي فرّاج يكتب لوطن: استهانة استباحية وقحة .. أنا لا أراكم ياعرب

منذ صبيحة اليوم التالي لانتهاء مدة التهدئة الأولى ، نفّذ بنيامين نتنياهو تهديده بوقف ادخال المساعدات الإنسانية الى غزة ، و كأن الشعب كله حماس ، بمن في ذلك نحو مليون طفل و طفلة ، بل أنه أعاد شاحنات الوقود التي كادت ان تدخل ، و ذهب نائب رئيس الكنيست الى ما هو أبعد ، بقصف مخازن الغذاء والأطعمة التي سبق و سمح لها بالدخول .

تمنّعت حماس أمام الوسيطين العربيين الوازنيين ، مصر و قطر ، طويلا ، أمام صفقة واحدة شاملة ، تتضمن انسحابا كاملا ووقفا دائما للعدوان ، و تبادلا كليا للأسرى ، لكن الوسيطين العربيين بوعود من أمريكا بايدن و ترامب على حد سواء ، اقنعوا حماس ان المرحلة الأولى ستقود حتما للثانية و الثالثة ، و هكذا كان ، باستثناء ما توقعته حماس من أن إسرائيل سرعان ما نفضت يدها و ادارت ظهرها . و لهذا ذهبت الى الاطلاق المتقطع للأسرى ، و احتملت في سبيل الوصول الى المرحلة الأولى خروقات إسرائيلية واضحة و جلية ، أهمها على الاطلاق ادخال 20 بيت متنقل من أصل 60 ألفا ، و الآن حماس لن تسمح لنفسها بتوقيع اتفاقية جديدة ستتطلب بعد تخليص خمسة اسرى ، توقيع اتفاقية ثالثة و لربما رابعة ، لطالما ان الوسطاء و الضامنين لا يستطيعوا تحريك أي ساكن إزاء هذه الخروقات و إزاء تبديل الاتفاقيات ، بل يذهب بعضهم لغض الطرف عن المنتهكين ، و تحميل المنضبطين مسؤولية الانتهاك و الخرق .

اليوم نقف أمام واقع جديد و قديم في نفس الوقت ، واقع ان إسرائيل تواصل ما انقطع حول الحصار التجويعي و التهديد بشن الحرب و قطع الماء و الكهرباء . منذ انسحابها من قطاع غزة قبل عشرين سنة ، ألم يدرك الفلسطينيون و العرب ، أن هذا الانسحاب لم يكن انسحابا ؟ ألم يدركوا انه كان حصارا مشددا برا و بحرا و جوا أكثر ضررا مما قبل الانسحاب المزعوم ؟ ألم يعايشوا القصف و التدمير في نصف دستة حروب على شعب محاصر ، لا يستطيع منها النجاة او الهروب ؟ ألم يعانوا سياسة قطع الماء و الكهرباء عنهم و عن شيوخهم و أطفالهم ؟

ما هو اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الا شيئا من هذا القبيل ، و ما هو قرار 242 الذي ينص على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 ، لكنها فعليا ما زالت تحتلنا حتى اليوم ، و ما زال مفتاح الكهرباء و صنبور مياهنا في يدها . إن أكثر ما يجسّد استكمال دائرة السخرية الاستهانية الكاملة هو ؛ أن إسرائيل لا ترانا ؛ (و حين اقرر رؤيتكم ، فليس أكثر من سكان تقطنون ارضي الكبرى ، من الضفة الى غزة الى غور الأردن الى جنوب الليطاني اللبناني الى جبل الشيخ السوري الى محور فيلادلفي المصري الى تبوك في الشمال السعودي ، و عاصمتها الموحدة الأبدية اورشليم القدس) . آخر ما حرر على صعيد استكمال دائرة استهانة السخرية الماكرة ، اقتراح وقف النار خلال رمضان لكن بدون طعام ، كي يصوم الناس ليل نهار .