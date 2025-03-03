إصابات واعتقالات في الضفة الغربية

وطن: أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين واعتقلت آخرين في الضفة الغربية.

وفي جنين، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها نقلت رضيعة (3 أشهر) إلى المستشفى جراء إصابتها بالاختناق بالغاز المسيل للدموع عند مدخل مخيم جنين.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق من محافظة بيت لحم واعتقلت كلا من: محمود ناصر شوكة (23 عاما) من حارة الفواغرة، ونور الدين محمود قراقع (20 عاما) من منطقة الكركفة، وعبد الله شوكة، وفراس أحمد حسان (42 عاما) من منطقة شارع الصف، ومحمد رائد زواهرة (27 عاما) من خلايل اللوز شرقا، وعاطف ناجي عبيات (23 عاما) من منطقة العبيات شرقا.

وفي سلفيت، أصيب طفل، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة بديا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة الطفل براء ابراهيم فايز مصلح (16 عاما) من سكان بلدة سرطة، في يده.

واضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المحلات التجارية والمارة بشكل عشوائي، واعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد.

وفي قلقيلية، أصيب مواطن (45 عاما)، بعيار ناري أطلقه صوبه جنود الاحتلال، بالقرب من جدار الفصل العنصريّ المقام على أراضي بلدة حبلة، جنوب قلقيلية، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قسام يونس البرغوثي، من دير أبو مشعل، وأمير عبد الجابر من مخيم الجلزون، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما استولت تلك القوات على مركبتين من مخيم الجلزون تعودان للمواطنين مراد وجهاد نخلة.