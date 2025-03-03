" إسرائيل" والولايات المتحدة تدرسان الانسحاب من محكمة العدل الدولية

وطن: تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن دراسة "إسرائيل" والولايات المتحدة للانسحاب من محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ونشر المختصّ بالشؤون القانونية لـموقع "i24NEWS" العبري، أفيشاي غرينسايغ، أنّ من يقوم حالياً بتنسيق التحرّكات لهذه الخطوة هو وزير الشؤون الاستراتيجية، رون درمر، أمام كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد رامب، حيث أرسله رئيس "الحكومة الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

ويأتي هذا على خلفيّة ادّعاءات "إسرائيل" بوجود "نفاق وظلم تقوم به مؤسسات الأمم المتحدة ضد إسرائيل".

وفي تموز/يوليو الماضي، أكّدت محكمة العدل الدولية، أنّ ممارسات وسياسات "إسرائيل" تعارض القانون الدولي، وأنّها ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لـ "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال جلسة لإعلان المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تبحث "رأيها الاستشاري" بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بيّن رئيس المحكمة حينها نواف سلام أنّ المحكمة تحتاج لتحديد ممارسات "إسرائيل" في غزة والضفة والقدس "ومن اختصاصها إبداء رأيها".

كذلك، اعتبرت محكمة العدل الدولية أن "إسرائيل" مارست سلطتها بصفتها "قوة احتلال بعيداً عن القانون الدولي"، مع تأكيد المحكمة أنّ استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة "لا يغيّر وضعها القانوني".

المصدر: الميادين