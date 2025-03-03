مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" والاحتلال يعتقل مواطنا من نابلس

وطن: اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الليلة الماضية، مقام يوسف شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الجيبات والآليات الاحتلالية ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت أحياء عدة في المنطقة الشرقية من المدينة وصولا إلى مقام يوسف شرق نابلس، حيث أدى مستوطنون كانت تقلهم الآليات طقوسا تلمودية داخل المقام.

وأضافت المصادر أن الاحتلال نشر قواته في عدة مناطق في نابلس بذريعة تأمين اقتحام المستوطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه منازل المواطنين في مخيم بلاطة، كما داهمت منزلا في منطقة المساكن الشعبية، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وكانت قوة احتلالية أخرى اقتحمت المنطقة الغربية في المدينة، فجر اليوم، وداهمت أحد المنازل في منطقة رفيديا، واعتقلت الشاب وليد أبو زنط.