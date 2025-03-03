الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد الصدارة برباعية نظيفة على ريال سوسييداد

وطن: نجح برشلونة في استعادة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن خسرها موقتا لمدة 19 ساعة لصالح أتلتيكو مدريد، وذلك بفوزه الساحق على ضيفه ريال سوسييداد المنقوص بنتيجة 4-0، الأحد، ضمن مباريات المرحلة السادسة والعشرين.

واستفاد النادي الكاتالوني من طرد مدافع سوسييداد أريتس إلوستوندو بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 16، ليحسم الشوط الأول بهدفين سجلهما جيرارد مارتين (25) ومارك كاسادو (28). وفي النصف الثاني، أضاف القائد الأوروغوياني رونالد أراوخو (56) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (60) هدفين آخرين عززا غلة برشلونة.

وقد عزز ليفاندوفسكي (36 عاما) موقعه في صدارة هدافي الدوري برصيد 21 هدفا في 25 مباراة، متقدما على الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الذي يملك 17 هدفا. أما أراوخو، فتحدث لقناة موفيستار قائلا: "أنا سعيد للغاية بالأداء الذي قدمناه وكان من المهم الفوز والعودة إلى الصدارة".

ويأتي فوز برشلونة السادس تواليا في الدوري، بعدما تفوق سابقا على فالنسيا 7-1 وألافيس 1-0 وإشبيلية 4-1 ورايو فايكانو 1-0 ولاس بالماس 2-0.

كما تحضر الفريق بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة بنفيكا البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، إذ لم يتذوق برشلونة طعم الهزيمة في الدوري منذ سقوطه أمام أتلتيكو مدريد 1-2 في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي (المرحلة الـ18).

وبات في رصيده الآن 57 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن أتلتيكو الذي كان اعتلى الصدارة مؤقتا بالفوز على أتلتيك بلباو 1-0، وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي خسر 1-2 أمام ريال بيتيس.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 34 نقطة في المركز التاسع، متأثرا بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم.

وقد استفاد برشلونة من النقص العددي مبكرا، بعدما أقصى الحكم إلوستوندو لعرقلته داني أولمو المنفرد. وواصل النادي الكاتالوني ضغطه في الشوط الثاني، إذ أضاف أراوخو هدفا ثالثا ثم أكمل ليفاندوفسكي رباعية نظيفة ضمنت النقاط الثلاث.

وفي مباريات أخرى، حسم ليغانيس مواجهة خيتافي 1-0 بهدف متأخر سجله دييغو غارسيا في الوقت بدل الضائع، بينما سقط ريال مايوركا في فخ التعادل 1-1 مع ألافيس للمرة الثالثة في آخر أربع مواجهات. وخطف أوساسونا وفالنسيا تعادلا مثيرا (3-3)، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء فياريال ضد إسبانيول.