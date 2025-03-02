مقترح مصري يشمل تمديد المرحلة الأولى لأسبوعين ودفعتي تبادل أسرى

رام الله - وطن: قدمت مصر اليوم، الأحد، مقترحا يقضي بتمديد لمدة أسبوعين للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس، وأن يتم خلال هذه الفترة استئناف مفاوضات المرحلة الثانية، وأن تلتزم خلالها حماس بتسليم دفعتَين من الأسرى الإسرائيليين، في كلّ دفعةٍ ثلاثة أسرى، وأن تشمل إحداهما أسرى الأحياء والأخرى جثامين.

ونفت إسرائيل تسلمها مقترح مصري جديد، وأن وفدا إسرائيليا يتوقع أن يتوجه إلى القاهرة من أجل مناقشة المقترح المصري.

ورجّح المصدر المصري أن يلقى المقترح قبولاً لدى حركة حماس. ولفت في الوقت ذاته إلى أن الوسطاء في مصر يعوّلون كثيراً على دفعة أميركية للجهود المبذولة لاستمرار وقف إطلاق النار عبر الضغط على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في ظل ما وصفه المصدر، برغبة لدى الإدارة الأميركية بعدم استئناف الحرب.

وأفاد المصدر المصري بإنه يتوقع وصول الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة مجدداً في وقت لاحق من اليوم، لمناقشة المقترح، وفي محاولة أيضاً لتجهيز تصوّر كامل قبل وصول مبعوث ترامب، ستيف وتيكوف، إلى المنطقة الأسبوع الجاري. واعتبر المصدر أنّه بحسب الإشارات الواردة من إسرائيل، فإنّ هناك توجهاً لعدم استئناف أيّ عمليات عسكرية خلال الأيام القليلة المقبلة على أقل تقدير.