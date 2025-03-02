المنظمات الاهلية تستنكر وقف الاحتلال ادخال المساعدات وتطالب بموقف جدي لوقف حرب الابادة

وطن: استنكرت شبكة المنظمات الاهلية بشدة قرار الاحتلال الاسرائيلي اغلاق المعابر امام دخول المساعدات الإنسانية بما فيها الوقود إلى قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم "الاحد " وتؤكد الشبكة ان قرار الاحتلال ياتي في اطار الجرائم ضد الإنسانية التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق شعبنا الفلسطيني الذي تعرض لجريمة ابادة جماعية من قتل وتدمير، وتجويع وحرمان من ابسط مقومات الحياة.

وحذرت الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه من التداعيات الخطيرة لمتع دخول المساعدات الى قطاع غزة وتقييد قدرة الجميع من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وفي مقدمة ذلك الصحية، والغذائية، وتوفير مياة الشرب وغيرها، وتؤكد ان جميع سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات بقطاعاتها المختلفة نتيجة لقيام الاحتلال بتدمير ممنهج للبني الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة منذ بدء العدوان والحصار الذي لا زال متواصلا.

وتطالب الشبكة كافة الجهات الدولية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وادخال كافة احتياجات قطاع غزة وفي مقدمتها المساعدات الإنسانية كما تدعو الى مساءلة ومحاسبة الاحتلال وقادته على هذه الجرائم ضد الإنسانية التي يواصل الاحتلال ارتكابها، وتذكر الشبكة الأطراف الدولية كافة الموقعة على معاهدات جنيف ومعاهدة منع الإبادة الجماعية بان عليها واجب منع الإبادة الجماعية بما يشمل اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوقف الإبادة ووقف ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية .

وتطالب الشبكة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف سياسة العقوبات الجماعية والجرائم ضد الانسانية التي تواصلها دولة الاحتلال بحق المدنين العزل وتدعو مؤتمر القمة العربية المزمع انعقاده في القاهرة في الرابع من اذار الجاري الى تحمل المسؤولية في وقف مخططات التهجير والعمل على كسر الحصار الظالم على قطاع غزة تنفيذا لقرارات القمم السابقة، وتطالب القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعمل كل ما من شأنه والضغط لوقف سياسات التجويع والقتل الممنج بحق الابرياء والاطفال والنساء والشيوخ وانقاذ حياة المرضى والجرحى ومساندة الفئات الهشة وتمكينها من البقاء والصمود .