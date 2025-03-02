مجلس إدارة الجامعة العربية الامريكية يبحث سبل التعاون المشترك مع السفيرين الأردني والمصري

وطن: بحث رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية المؤسس، الدكتور يوسف عصفور، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجامعة آفاق التعاون المشترك مع السفير الأردني لدى فلسطين، عصام البدور، والسفير المصري لدى فلسطين، إيهاب سليمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الجامعة والدولتين الشقيقتين.

وخلال الزيارة، تم بحث سبل تطوير العلاقات الأكاديمية والثقافية بين الجامعة العربية الأمريكية والبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب الدكتور يوسف عصفور عن أهمية هذا التعاون مع الأشقاء الأردنيين والمصريين في تحقيق أهداف الجامعة الرامية إلى تقديم تعليم عالي الجودة يخدم المجتمع الفلسطيني والعربي.

من جانبه، أكد السفير الأردني عصام البدور والسفير المصري إيهاب سليمان على أهمية التعاون مع الجامعة العربية الأمريكية في مختلف المجالات مؤكدين على أهمية التعليم والتعلم في ظل التطور الحالي.

بدوره أكد القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور على أن هذه الزيارة تعد خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الأكاديمية بين الجامعة العربية الأمريكية وكل من الأردن ومصر، وتؤكد التزام الجامعة بتوسيع آفاق التعاون الدولي لخدمة الطلبة والمجتمع الفلسطيني.