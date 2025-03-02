عرض جديد من "كيا فلسطين" بمزايا حصرية

وطن: أعلنت الشركة العربية لتجارة المركبات "كيا فلسطين" عن إطلاق حملتها الجديدة "بالشهر هنيناكم وبالكاش باك عيدناكم"، التي تتيح للعملاء فرصة امتلاك سيارات كيا بأفضل التسهيلات والعروض المالية، احتفاءً بالشهر الفضيل واستقبالًا لعيد الفطر المبارك.

وتشمل الحملة عددًا من طرازات كيا المتميزة، وهي Picanto, Niro HYBRID , Seltos, , Sportage HYBRID , EV9، لتلبي احتياجات مختلف الفئات، سواء من يبحث عن سيارة اقتصادية، هجينة، أو مركبة دفع رباعي فاخرة.

وتقوم الحملة على تقديم تسهيلات تمويلية استثنائية، حيث يمكن للعملاء امتلاك سياراتهم الجديدة بدفعة أولى ميسرة وبلإضافة إلى دفعة نقدية عند استلام السيارة الجديدة ما يجعل التجربة أكثر تميزًا.

كما وتوفر الشركة إمكانية استبدال السيارة القديمة واحتساب قيمتها كجزء من الدفعة الأولى، مما يمنح العملاء مرونة إضافية في اختيار طريقة الدفع التي تناسبهم.

ولضمان راحة العملاء، يتميز العرض بعدم احتوائه على أي فوائد أو عمولات، حيث تقدم الشركة التمويل بشروط ميسرة وشاملة لجميع التكاليف لمدة اقصاها 5 سنوات ، مما يجعله أحد أكثر العروض تنافسية في السوق الفلسطيني.

إضافة إلى ذلك، يحصل المشترون على تأمين وترخيص مجاني للسنة الأولى، وهو ما يقلل من التكاليف الإضافية المرتبطة بامتلاك السيارة الجديدة.