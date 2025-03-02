أربعة شهداء و6 إصابات في بيت حانون وخان يونس ورفح

وطن: استشهد أربعة مواطنين بينهم امرأة، وأصيب ستة آخرون، اليوم الأحد، في بيت حانون شمال قطاع غزة، وخان يونس ورفح جنوبا.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت، مع ثلاثة شهداء وأربع إصابات في قطاع غزة، وهم: شهيدان من بلدة بيت حانون، وشهيدة وإصابتان في بلدة الفراحين شرق خان يونس، فيما نَقلت إصابتين من وسط محافظة رفح.

كما استشهد مواطن آخر من مدينة رفح.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصل مستشفيات القطاع 116 شهيدا معظمهم انتشال جثامين، إضافة إلى 490 إصابة.