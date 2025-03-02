النضال والحريّة كِتابُ فلسطين وجنوب إفريقيا المشترك

وطن: بدعوةٍ من سفير جمهورية جنوب إفريقيا في فلسطين التقى وفداً من طاقم شؤون المرأة في مقر سفارة جمهورية جنوب إفريقيا في رام الله بالسفير المعتمد لدى دولة فلسطين شون بنفيلديت، والذي رحب بالحاضرات وتحدث عن العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الفلسطيني والجنوب افريقي، حيث عاشت جنوب إفريقيا زمناً ليس باليسير وهي تناضل من أجل الحرية مما يجعل جنوب إفريقيا على تماس عميق مع القضية الفلسطينية ومع آمال الشعب الفلسطيني بالحريّة والحياة وهناك تشابه عميق في التاريخ ودعم قوي منذ المناضل نيلسون مانديلا أب أمتنا كما وصفه وعلاقته المتينة بياسر عرفات، وأشار لقوة الحركة القانونية التي تقودها بلاده لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني.

على الطرف الآخر قدم فريق الطاقم ومجلس إدارته عرضاً وافياً عن تاريخ الطاقم وأهدافه وعمله، ببنما ركزت رئيسة مجلس الإدارة سلوى هديب على الواقع الصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني في كلّ أماكن تواجده وركزت على الظرف المركز من الانتهاكات من قبل الاحتلال التي تواجه فلسطين بأكملها خاصة حرب الإبادة في غزة حالة القتل والنزوح والتهجير القسري للضفة الغربية، بينا يبقى ملف القدس هو الأصعب والأكثر توغلاً في الانتهاكات الممهنجة من قبل الاحتلال، من جانبها أشارت القانونية لونا عريقات وعضو مجلس الإدارة للواقع القانوني والإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني مثمنة دور جمهورية جنوب إفريقيا في مرافعتها القوية ودعمها الدولي لفلسطين، مشيرة إلى الانتهاكات القانونية الخطيرة والتي تمارس ضد الشعب الفلسطيني دون وجود وقفة دولية قوية تجاه ما يحدث.

الواقع اليومي والتركيز على قضايا النساء في ظل حرب الإبادة قدمت تغريد ناصر المديرة العامة ملخصاً عن واقع للنساء في الضفة، شاركت في اللقاء ابتسام زيدان وروند السخن عضوات مجلس الإدارة. بينما تحدث إلهام زقوت عضو المجلس عن غزة وما يعانيه الجميع وخاصة النساء والأطفال مركزة على التاريخ الطويل في سياسات الاحتلال بمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين وكلّ النضال المستمر لرفض هذه السياسات رغم هدم البيوت والنزوح المتكرر لأهالي غزة لكن قضية التهجير بقيت مرفوضة.



وفي مجال تعزيز التعاون شدد بنفيلديت على خبرة بلاده النضالية والكفاحية ضد التمييز مع الإضافة النوعية التي تميزت بها الحركة النسوية في جنوب إفريقيا والمتمثلة في الدمج التام مع الحركة النضالية والسياسية حيث أفرز هذا العمل الجمعي تمثيلاً واسعاً للنساء في مراكز صنع القرار وصل ل 50%، وهو ما تطمح إليه النساء الفلسطينيات حيث الهدف الاستراتيجي الأول لطاقم شؤون المرأة متمثلاً في تعزيز المشاركة السياسية للنساء ودوهن في صناعة القرار في كافة المستويات ارتباطاً بالتمكين الاقتصادي للنساء كشرطية أساسية لقدرة النساء على صياغة الشأن العام والتدخل لصالح تشريعات سياسات حساسة لقضايا النساء وتشكل سبلاً لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، وهو متطلب قوي الآن في ظل كلّ ما تعيشه فلسطين من جملة الانتهاكات الاحتلالية والتي تترك أثرها بشكل بائن وشديد على حقوق الشعب الفلسطيني عامة وعلى واقع النساء خاصة ، وهو ما يجعل النضال الوطني والنسوي بحاجة لتكاثف أكبر لحماية الكلّ الفلسطيني.