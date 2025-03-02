تزامنا مع بدء شهر رمضان.. الاحتلال يوقف دخول المساعدات الإنسانية لغزة

وطن: قررت حكومة الاحتلال وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان: "قررنا وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة اعتبارا من صباح اليوم (الأحد) مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة ورفض حماس قبول خطة ويتكوف لمواصلة المحادثات".

وأضاف المكتب: "لن تسمح إسرائيل بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح مختطفينا، وإذا استمرت حماس في رفضها فسيكون هناك عواقب أخرى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر عن حماس تعليق فوري على القرار الإسرائيلي الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان ويأتي بعد عرقلة تل أبيب للدخول بمفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/ شباط الماضي).