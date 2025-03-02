شهيد وإصابات باستهداف الاحتلال مجموعة مواطنين في بيت حانون

وطن: استُشهد شاب وأُصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، جراء استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة لمجموعة من المواطنين في حي المصريين بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في حي المصريين بمدينة بيت حانون؛ وأسفر ذلك عن استشهاد الشاب حذيفة إبراهيم المصري وإصابة آخرين.

وبحسب إحصاءات نشرها رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف الأسبوع الماضي، فإنّ الاحتلال قتل 100مواطن وأصاب 820 آخرين في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون ثاني الفائت.

وخرق جيش الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 350 مرة أبرزها منع وإعاقة تنفيذ بنود البروتوكول الإنساني، وفق المصدر ذاته.