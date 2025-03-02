حماس تطالب بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رام الله - وطن: طالبت حركة حماس، اليوم الأحد، بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار مع الاحتلال الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، معتبرة أن مقترحا أميركيا حول هدنة حتى منتصف نيسان/أبريل المقبل وافق عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو هو "تأكيد واضح أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها".

وقال القيادي في حماس محمود مرداوي في بيان: "الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق.. بدءا من تنفيذ المرحلة الثانية والتي تضمن المفاوضات على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل، وإعادة الإعمار ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها.. هذا ما نصر عليه ولن نتراجع عنه".

وأكدت حركة حماس في رسالة وجهتها للقمة العربية التي تعقد هذا الأسبوع في القاهرة، حرصها على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة رفضها أي وجود لقوات أجنبية في القطاع.

وقالت حماس في الرسالة التي نشرت نصها "نؤكد حرصنا على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار".

ووافقت إسرائيل، فجر الأحد، على اقتراح أميركي بتمديد الهدنة في غزة حتى منتصف نيسان/أبريل المقبل، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع حماس لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والتي يفترض مبدئيا أن تضع حدا للحرب.