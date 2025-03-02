الاحتلال يتنصل من اتفاق وقف النار في غزة ويتبنى مقترحا لويتكوف

رام الله - وطن: أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد انتصاف ليل السبت – الأحد، عن تبني حكومته لمقترح مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة خلال شهر رمضان بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق المبرم مع حركة حماس بشكل فعلي السبت.

جاء إعلان مكتب نتنياهو والتنصل من اتفاق وقف النار عقب تقييم الأوضاع ومشاورات أمنية أجراها نتنياهو على مدار اليومين الماضيين مع كبار الوزراء في حكومته وقادة الأجهزة الأمنية والفريق المفاوض بعد عودته من مفاوضات استضافتها العاصمة المصرية القاهرة يومي الخميس والجمعة.

وجاء في بيان له، أنه "بعد جلسة أمنية ترأسها رئيس الحكومة نتنياهو وشارك بها وزير الجيش وقادة الأجهزة الأمنية وفريق المفاوضات، تقرر تبني إسرائيل لمقترح مبعوث رئيس الولايات المتحدة، ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح (اليهودي)".

وذكر أن "اليوم الأول من المقترح ينص على الإفراج عن نصف المختطفين الأحياء والأموات، وفي نهايته يتم الإفراج عن باقي المختطفين الأحياء والأموات في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم".

واعتبر مكتب نتنياهو، أن "ويتكوف عرض مقترح تمديد وقف إطلاق النار في ضوء انطباعه بأنه لا توجد في هذه المرحلة إمكانية تجسير مواقف الطرفين لإنهاء الحرب، وبأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بشكل دائم".

وادعى أنه "في وقت تقوم حماس بخرق الاتفاق مرة تلو الأخرى، فإن إسرائيل لم تقم بخرقه، وبموجب الاتفاق بإمكان إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الـ42 إذا شعرت أن المفاوضات غير مجدية، وقد جرى دعم هذا البند برسالة جانبية من الإدارة الأميركية السابقة، كما حظي بدعم إدارة ترامب".

وختم مكتب نتنياهو بيانه، معتبرا أن "إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف من أجل إعادة المختطفين، بينما حماس ما زالت متمسكة حتى الآن برفضها لهذا المقترح. إذا غيرت حماس موقفها فإن إسرائيل ستدخل على الفور للتفاوض حول كافة بنود مقترح ويتكوف".