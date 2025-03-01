إصابة مواطن برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أولا في الخليل

وطن: أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرب بلدة بيت أولا، شمال غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند جدار الفصل والتوسع العنصري غرب بلدة بيت أولا، أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب في قدمه، نقل على إثرها إلى المستشفى الحكومي في الخليل، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من ملاحقة المواطنين وإطلاق الرصاص صوبهم أثناء تواجدهم بالقرب من جدار الفصل المقام على أراضي قرى وبلدات محافظة الخليل.