تظاهرة في ستوكهولم تنديدا بدعوات التهجير القسري لشعبنا

وطن: تظاهر المئات في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم السبت، احتجاجا على المقترحات الأميركية بشأن تهجير شعبنا قسراً من قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون في منطقة أودن بلان في ستوكهولم، مرددين هتافات منددة بدعوات التهجير القسري لشعبنا.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات مثل "لا للتهجير القسري ولا للإبادة الجماعية"، و"المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف".

وطالب المشاركون في الفعالية بفرض حظر على "إسرائيل" بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، شن الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48,339 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111,753 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين في أنحاء متفرقة من القطاع.