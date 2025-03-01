مستوطنون يهاجمون تجمعات المواطنين في الأغوار

وطن: هاجم مستوطنون، مساء يوم السبت، تجمعات المواطنين السكنية في الأغوار الوسطى وعاثوا خرابا في محتوياتها وأعطبوا إطارات جرار زراعي، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، بأن مستوطنين بحماية الاحتلال اعتدوا على خيام عدد من العائلات الفلسطينية في النصارية، وأعطبوا إطارات أحد الجرارات الزراعية.

كما دمر المستوطنون بعض المحتويات في الخيام، وأتلفوا كاميرات مراقبة موضوعة في المكان، بحسب دراغمة.

وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون، تجمع خلة مكحول بالأغوار الشمالية، وهددوا المواطنين وأرهبوهم.

وكان مستوطنون قد دمروا، أمس الجمعة، بقايا خيام مواطنين في خلة خضر بالأغوار الشمالية.