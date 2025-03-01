مستوطنون يحرقون مركبة فلسطينية قرب سلواد

وطن: أقدم مستوطنون، مساء السبت، على إحراق مركبة فلسطينية مدنية قرب بلدة سلواد، شمال شرقي مدينة رام الله، في إطار الاعتداءات المتصاعدة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين شنوا هجومًا على بلدة سلواد، حيث أضرموا النيران في مركبة فلسطينية كانت متوقفة في المنطقة، ما أدى إلى اشتعالها وتصاعد ألسنة الدخان منها.

وأشارت المصادر إلى أن الأضرار كانت مادية فقط، حيث تم حرق المركبة بالكامل، دون أن يتم تسجيل أي إصابات بشرية في صفوف الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن الاعتداء وقع في أراضٍ زراعية مزروعة بأشجار الزيتون، مما يزيد من الأضرار الاقتصادية التي يتعرض لها المزارعون الفلسطينيون في المنطقة.

وفي سياق متصل، أظهرت معطيات نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا 2161 اعتداءً خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2025، من بينها 375 اعتداءً نفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.