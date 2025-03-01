عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب الرئيس الأمريكي بمنع نتنياهو من تخريب اتفاق وقف إطلاق النار

وطن: طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، مساء اليوم السبت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل الفوري لمنع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من تخريب اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين الاحتلال وفصائل المقاومة.

وأكدت العائلات في بيانٍ لهم أن إنهاء الأزمة يجب أن يشمل إعادة باقي المحتجزين البالغ عددهم 59 شخصاً من قطاع غزة دفعة واحدة، محذرين من أن أي تأخير أو تلاعب في تنفيذ الاتفاق سيكون له عواقب كارثية. كما شددوا على أن نتنياهو يسعى لاستخدام قضية الأسرى لأغراض سياسية، مما يعرض حياتهم للخطر.

وأعربت العائلات عن استيائهم من محاولات نتنياهو لإفشال الاتفاق هذا الأسبوع، حيث اختار -حسب قولهم- دفن الأسرى في الأنفاق بدلاً من إعادتهم إلى أسرهم.

وأشاروا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يعد أمراً حيوياً لضمان استعادة جميع الأسرى في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام بيانهم، أبدت العائلات قلقهم من أن تكون جميع تحركات نتنياهو في هذا الملف مدفوعة بمصالح شخصية ودوافع سياسية قد تؤدي إلى تقويض فرص التوصل إلى حل شامل لهذه القضية الإنسانية.