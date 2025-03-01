بالفيديو| أسير اسرائيلي لدى المقاومة يوجه رسالة لنتنياهو: أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات ولا تدمروا حياتنا جميعاً.. وقع "المرحلة الثانية" اليوم

وطن: نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت، فيديو جديد لأسرى إسرائيليين، بعنوان "أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات.. لا تدمروا حياتنا جميعاً".

وظهر في الفيديو الأسير إيتان هورن وهو يودّع شقيقه يائير الذي تم الإفراج عنه من الأسر سابقًا، فيما بقي هو في أسر المقاومة بانتظار إنجاز مراحل اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.

وقال الأسير هورن وهي يودع شقيقه باكيا، "أنا سعيد أن أخي سيتحرر غدا، لكن هذا غير منطقي بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات.. لا تدمروا حياتنا جميعاً".

وبدوره، قال شقيقه يائير مخاطبا حكومة الاحتلال: "هل تريدون ترك أخي الصغير ليموت؟".

وحمّل هورن شقيقه رسالة لأبيه وأمه والجميع بأن يستمروا في التظاهرات ولا يتوقفوا، وأن توقع الحكومة على المرحلة الثانية من الصفقة، بما يسمح بعودة جميع الأسرى لدى المقاومة.

وخاطب الحكومة بالقول: "لا أريد أن أسمع أنكم لا تريدون الاستكمال للمرحلة الثانية".

وعبر عن استغرابه كيف قبلت حكومته بأن يتحرر شقيقه وتركه هو وبقية الأسرى منذ سنة ونصف، متسائلا: "ماذا فعلتم منذ سنة ونصف؟ كم شخصا تريدون أن تقتلوا بعد؟".

وأضاف: "وقعوا على المرحلة الثانية والثالثة. كفى للحرب. كفى موت كفى تدمير حياة الآخرين".

وأشار إلى أنه يأكل ويشرب وأحيانا يكون بخير وأحيانا أخرى لا يكون بخير، "لكن هنا أنا لست بخير".

وأكد أن "حماس تحافظ علينا، لكن كفى أخرجوني من هنا. أخرجوا الجميع. أنا لا أستطيع البقاء".

ووجه كلامه لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو دعاه للإسراع بتوقيع المرحلة الثانية من الاتفاق، قائلا: "وقّع يا نتنياهو، لو لديك قلب والقليل من الضمير وقّع. وقع اليوم".

وتنتهي اليوم السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، وتستمر 42 يوما.



