"واشنطن بوست": جيش الاحتلال فشل في توقع 7 أكتوبر وتقدير قدرات المقاومة

وطن: كشف تحقيق لجيش الاحتلال، عن فشل الضباط الإسرائيليين، في توقّع هجوم يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والفشل في تقدير قدرات المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تفاصيل هذا التحقيق، الذي أظهر أنّ ضباطاً إسرائيليين اجتمعوا قبل ساعات من هجوم 7 أكتوبر، بعد رصد إشارات مقلقة، لكنهم خلصوا إلى عدم وجود خطر وشيك وفشلوا في توقع الهجوم.

وأقرّ التحقيق أنّ إخفاقات جيش الاحتلال في ذلك اليوم، سببها نقص المعلومات الاستخبارية وسوء التخطيط. كما ذكر اعتراف مسؤولين عسكريين بأنّه "لم يكن هناك مسؤول حكومي إسرائيلي واحد قادر حتى على تخيل ما حدث".

إضافة إلى ما سبق، فإنّ إخفاقات جيش الاحتلال، جاءت أيضاً نتيجة الفشل في فهم القائد الشهيد يحيى السنوار، إذ اعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنّ "السنوار يسعى لتنازل مالي إسرائيلي لإدارة غزة بدل الحرب"، وأنّ "حماس لا تريد حرباً ولم تكن قادرة على تنفيذ هجوم بهذا الحجم".

ولفت التحقيق، الذي نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إلى أنّه لم يتم توجيه لوم إلى قادة ميدانيين أو مسؤولين استخباريين في جيش الاحتلال.

المصدر: الميادين