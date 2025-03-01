الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب ينظمان ندوة حوارية في الخليل حول المخاطر والتحديات التي تتهدد شعبنا وسبل مواجهتها

وطن: على شرف الذكرى السادسة والخمسين لانطلاقة الجبهة الديمقراطية ، والذكرى الثالثة والأربعين لإعادة تأسيس حزب الشعب ، نظم الفصيلان ندوة حوارية في بلدة بيت كاحل- محافظة الخليل ، أمس الجمعة الموافق ٢٨ شباط ، وذلك بمشاركة قيادات وطنية ومؤسسية، وجمهور حاشد من البلدة والمحافظة ، تحت عنوان ( المخاطر والتهديدات التي تواجه شعبنا وقضيته ، وسبل مواجهتها ).

وقد شهدت الندوة مشاركة جماهيرية واسعة ، وفي حوار اتسم بدرجة عالية من الفعالية ، عكس حالة الوعي والحرص على مستقبل الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية . وقد شارك كل من عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة، وبسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني كمتحدثين رئيسيين.

وقال رمزي رباح في مداخلته أن شعبنا يواجه حربا مفتوحة ، وقد تكون متدحرجة ومستمرة ، تستهدف الضم وإلغاء الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وحسم الصراع بالقوة . هذه الحرب التي لا يمكن مواجهتها بفعل طرف فلسطيني منفرد ، فمن ناحية إن الرهان على الوعود الأمريكية ثبت أنه رهان خاسر ، وأن الاستجابة للضغوط الخارجية ، لن تفضي الا إلى تفريغ الحالة الوطنية من المضامين النضالية، دون تحقيق اية مكاسب ، ومن ناحية أخرى فإن حماس غير قادرة على إدارة المعركة السياسية منفردة، وهذا من شأنه وفي حال استمرار الانقسام، وتحت ما هو مطروح من شعارات الحوكمة والأمن والاعمار والإشراف ، أن تذهب الأمور نحو وصاية خارجية ، متجاوزة الارادة الوطنية الفلسطينية.

‎‎‎‎وأضاف انه لا رهان كبير على الحالة العربية ، ولسنا أولوية في مشاريع دول الإقليم، وأن فرض الواقع والرؤية الفلسطينية على الأجندات الإقليمية، يحتاج إلى نضال شعبي وسياسي ، من خلال استراتيجية كفاحية وطنية موحدة للكل الفلسطيني، مؤكدا على وحدانيه تمثيل منظمة التحرير ، والعودة إلى القواسم المشتركة.

كما أشار أن الانقسام السياسي أفضى إلى انقسام شعبي ، وحين نتفق على استراتيجية وطنية موحدة ، نستطيع اشتقاق وسائل المقاومة المناسبة ، سواء في الضفة أو القطاع ، بحيث نختار ما يناسبنا ويراكم على رصيد شعبنا ويلحق الخسائر بالاحتلال. وأن المدخل لهذه الحالة هو العودة إلى تفاهمات بكين وإنجاز تشكيل حكومة توافق وطني ، ترعى متابعة الوضع الراهن ، وصولا إلى المرحلة السياسية التي تطرح الحل للقضية الوطنية ارتكازا على حقوق شعبنا التي اقرتها الشرعية الدولية.

كما نوه رباح إلى أن أحد استهدافات العدو في حربه الشاملة والمعلنة على شعبنا هو شطب حق العودة ، من خلال تقويض الأونروا، ومن حرب التدهير العرقي وتهجير المخيمات الفلسطينية على وجه الخصوص، داعيا إلى تعزيز صمود شعبنا في المخيمات خاصة في شمال الضفة، مشيرا إلى أن حماية الاونروا هي مهمة وطنية كونها الشاهد القانوني على حق العودة.

وبدوره ذكر بسام الصالحي ، الأمين العام لحزب الشعب ، أن هناك مخاطر حقيقية تهدد واقع الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته . لكن في المقابل هناك فرص متاحة ، هذه الفرص تمر بالضرورة من خلال وحدة وطنية جامعة ، عبر طاولة حوار حقيقي ، قادر على تجاوز كل التباينات في المواقف الوطنية ، وترسيخ قواعد للعمل الوطني المشترك وتتمثل اولا في وقف إطلاق النار ، وتثبيت الأسس لعدم العودة إلى الحرب، والانسحاب الكامل من أرض القطاع ثم وقف الممارسات الاجرامية في الضفة بكل أشكالها واتباع طرق مقاومة بديلة يمكن انتهاجها، بما يتيح للعالم قطع الطريق على خطط الضم والتهجير.

وأضاف الصالحي، ان اليوم التالي للحرب ينبغي أن يكون عنوانه التمسك بإنهاء الاحتلال ، والتمسك بالوحدة السياسية والإدارية للضفة والقطاع ، والحفاظ على المنجزات السياسية للشعب الفلسطيني، والعمل على ضمان صمود شعبنا على أرضه ، والعمل الجاد على إنجاز حكومة توافق وطني ، تسعى نحو تحقيق هذه الغايات ، وهذا يتأتى فقط من خلال حوار وطني مسؤول ، يغلب المصالح الوطنية على حساب التباينات في المواقف.