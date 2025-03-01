حماس: هدم المنازل بمخيم نور شمس إمعان في جرائم الحرب

وطن: أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن هدم المنازل في مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية من قبل الاحتلال وإجبار السكان على النزوح يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وإمعانًا في جرائم الحرب".

ووصفت الحركة في بيان لها اليوم، هذه الجرائم بأنها تأتي في سياق سياسة الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين من مخيمات شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن تصريحات قادة الاحتلال الفاشي تؤكد نواياهم في تحقيق هذا الهدف. وقالت حماس في بيانها: "الاستمرار في هدم المنازل وتهجير سكانها يُظهر بشكل جلي أن الاحتلال يواصل ممارساته العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني".

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، محذرة من عواقب استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال.

كما أكدت حماس أن "تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات سيؤدي إلى تمادي حكومة الاحتلال في تنفيذ هذه الجرائم المروعة بحق شعبنا الفلسطيني".

كما وجهت الحركة دعوة للأمم المتحدة ومؤسساتها للتحرك الفوري من أجل وقف انتهاكات الاحتلال المستمرة والتي تخرق القوانين الدولية، مشيرة إلى أن السكوت الدولي يعزز من سياسة القمع والتهجير التي ينتهجها الاحتلال.