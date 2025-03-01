رئيس الوزارء محمد مصطفى يلتقي تظيره المصري ويبحثان خطة إعادة إعمار غزة في القاهرة

وطن: التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم السبت، برئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التي سيتم عرضها خلال القمة العربية المقبلة.

وأكد مصطفى أن الخطة، التي أُعدت بالتعاون مع مصر، تضمن عدم تهجير سكان غزة، وهي جاهزة للتنفيذ. كما شدد على أن الأوضاع في شمال الضفة الغربية لا تقل خطورة عن تلك التي يشهدها القطاع، مؤكداً ضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

وأعرب مصطفى عن تقديره للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مثمناً جهود الرئيس المصري في مساندة الحقوق الفلسطينية المشروعة وإعادة إعمار غزة، إلى جانب المساعي التي تبذلها مؤسسات الدولة المصرية في هذا الإطار.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء المصري تأكيد دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تبذل كل الجهود الممكنة لدعم القضية الفلسطينية، سواء عبر استمرار المساعي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله المختلفة، أو من خلال إعادة إعمار قطاع غزة.

حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني وزير التخطيط والتعاون الدولي، وائل زقوت، وسفير دولة فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، ومن الجانب المصري وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي.