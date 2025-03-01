طلاب يحتجون أمام جامعة كولومبيا تنديدًا بفصل زملائهم المتضامنين مع فلسطين

وطن: تجمع عشرات الطلاب المناهضين للحرب خارج جامعة كولومبيا وكلية بارنارد في نيويورك، مؤخراً، احتجاجاً على طرد طالبين قاما بمقاطعة محاضرة حول "التاريخ الإسرائيلي الحديث" في يناير/كانون الثاني الماضي.

وارتدى الطلاب الكوفيات تعبيراً عن التضامن مع الفلسطينيين.

وردد الطلاب شعارات مناهضة لحرب الإبادة الجماعية على غزة وسط وجود كثيف لشرطة نيويورك خارج المؤسستين التعليميتين، حيث يُسمح فقط للطلاب وأعضاء هيئة التدريس حاملي البطاقات بالدخول.

وهتف الطلاب: "الحرية لفلسطين!" بينما رفع بعضهم لافتات مكتوبة بخط اليد تحمل عبارات مثل: "لا لمزيد من الاحتلال الصهيوني" و"أعيدوا طلابنا الآن!".

ومن الشعارات التي رفعها الطلاب: "لا تعبروا خط الاعتصام! يجب أن نكرم فلسطين! أيها الطلاب، أيها الطلاب، ستنهضون! غزة معكم!"

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد اعتصام نظمه طلاب مناهضون للحرب على غزة داخل مبنى كلية بارنارد مساء الأربعاء الماضي، احتجاجاً على طرد الطالبين.

وشهدت جامعة كولومبيا وكلية بارنارد توترات متصاعدة منذ احتجاجات الربيع الماضي، عندما طالب الطلاب الجامعة الأمريكية بوقف الاستثمارات في الاحتلال الإسرائيلي.

وأصبحت جامعة كولومبيا محوراً للاحتجاجات على مستوى البلاد بعد حرب الإبادة التي شنتها "إسرائيل"، في أكتوبر 2023.