الاحتلال يجرف منزلا شرق القرارة شمال خان يونس

وطن: جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منزلا قرب "تبة 86" شرق القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن جرافة عسكرية للاحتلال برفقة ثلاث دبابات تقدمت باتجاه المنطقة، وسط إطلاق نار كثيف، وقامت بتجريف منزل يعود للمواطن محمد فرج السميري.

ودأبت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية على التوغل في المناطق الشرقية لمحافظتي خان يونس ورفح، وتجريف ما تبقى من المنازل والتي كان آخرها توغلها في منطقتي الفخاري والفراحين شرق خان يونس، وتجريف خزان مياه، وتسوية عدد من المنازل بالأرض.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تنصل حكومة الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار واختراقه بشكل مستمر، وعدم البدء بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية التي يترتب عليها الانسحاب من القطاع بعد انتهاء المرحلة الأولى والتي كان آخرها اليوم.