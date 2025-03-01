دم بارد وعدسات شاهدة.. توثيق لحظة إعدام الطفل أيمن الهيموني برصاص الاحتلال في الخليل

وطن: نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تحقيقًا موسعًا حول تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال تقتل بمعدل طفلين أسبوعيًا في الضفة الغربية منذ بداية عام 2025. وأبرز التقرير تفاصيل مروعة عن حادثة قتل الطفل أيمن الهيموني (12 عامًا) في مدينة الخليل، موثقًا اللحظات الأخيرة من حياته عبر تسجيلات مصورة التقطتها كاميرات المراقبة.

حلم لم يتحقق

وفقًا للتحقيق، كان آخر حديث بين ناصر الهيموني وابنه أيمن عبر الهاتف، حيث كان الطفل يخطط لأنشطته خلال عطلة نهاية الأسبوع ويتحدث بحماسة عن مستقبله، قائلاً: "عندما أكبر سأصبح طبيبًا، أو ربما مهندسًا لمساعدة والدي في البناء". لكن رصاص الاحتلال وضع حدًا لأحلامه قبل أن تتحقق.

ولفت التقرير إلى أن استهداف الأطفال الفلسطينيين لم يعد أمرًا استثنائيًا، بل أصبح جزءًا من سياسة ممنهجة منذ أن كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر 2023، حيث تزايدت الاعتداءات الإسرائيلية، وازدادت حدّتها بعد وقف إطلاق النار في يناير الماضي.

وأوضحت "الغارديان" أن الاحتلال قتل 93 طفلًا خلال عام 2024، بينما يشهد عام 2025 ارتفاعًا في هذا المعدل.

يحذر العاملون في مجال حقوق الإنسان من تزايد عمليات القتل، خاصة مع نقل جيش الاحتلال الأساليب والتكتيكات المستخدمة في عدوانه على قطاع غزة إلى الضفة الغربية. فقد أدت هذه السياسة إلى تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير مبانٍ سكنية، والسماح للجنود بإطلاق النار على المدنيين دون محاسبة.

توثيق لحظة القتل.. أدلة دامغة

أبرز ما يميز قضية الطفل أيمن الهيموني هو توفر أدلة واضحة على جريمة قتله، إذ سجلت كاميرتان أمنيتان اللحظات الأخيرة قبل استهدافه برصاص قوات الاحتلال.

في ذلك اليوم، كان أيمن برفقة شقيقه الأصغر أيسر (10 أعوام) ووالدتهما، في زيارة لجدهما وأعمامه في حي جبل جوهر بالخليل. استغرقت الرحلة ساعة بسبب الازدحام المروري، واضطرت العائلة للعبور بين المناطق التي يسيطر عليها الفلسطينيون وتلك الخاضعة لسيطرة الاحتلال، ضمن تعقيدات التقسيم الجغرافي المفروض على الضفة الغربية.

دوريات عدوانية وانفجار العنف

في ليلة الجمعة، وبينما كانت القوات الإسرائيلية تجري دوريات مكثفة قبل وصول المستوطنين اليهود للصلاة في منطقة الحرم الإبراهيمي، سُمع دوي إطلاق نار عند الساعة 6:30 مساءً، مما أثار حالة من الذعر بين الفلسطينيين المتواجدين في المنطقة.

أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة الطفل أيمن برفقة اثنين من أبناء عمومته أثناء خروجهم من منزل عمهم، حيث قدم أحدهم منديلاً ورقياً لرجل مصاب بجرح في كتفه. ظهر أيمن وهو يستند على سيارة بيضاء، يحمل حقيبة بنية اللون على كتفه. بعد لحظات، التقطت كاميرا أخرى ثلاثة جنود إسرائيليين يتقدمون في الزقاق، موجهين بنادقهم نحو الفلسطينيين.

حاول الجار المصاب، إلى جانب ابن عم أيمن وشقيقه أيسر، الابتعاد بين السيارات، لكن رصاصة قاتلة أصابت أيمن، وأردته أرضًا.

ترك الطفل ينزف حتى الموت

بعد إطلاق النار، تُركت جثة أيمن على الأرض بين سيارة وجدار حديقة عمه طارق. تُظهر اللقطات المصورة وصول الجنود إلى المكان، حيث ألقوا نظرة خاطفة على الجثة قبل أن يبتعدوا بهدوء، بينما كانت والدته تهرع إلى المكان وتتعثر بجثة ابنها وسط صرخاتها المفجوعة.

وتسلط "الغارديان" الضوء على أن قتل الأطفال الفلسطينيين بات جزءًا من نهج الاحتلال المستمر، في ظل غياب أي مساءلة دولية حقيقية. ومع تزايد عدد الضحايا، تزداد المخاوف من استمرار هذه الجرائم في ظل تصعيد عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ما يجعل واقع الأطفال الفلسطينيين أكثر خطورة من أي وقت مضى.