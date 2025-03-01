النساء الحوامل والمرضعات في شمال غزة معانتهن لم يمكن وصفها

وطن- أنسام القطاع: "من شدة الخوف نزلت عليّ مية الجنين قبل موعد ولادتي بأسبوع، كنت بخاف يأتي الليل و يصير معي طلق وأنزف ويتدهور وضعي الصحي وما أقدر أوصل المستشفى" بهذه الكلمات بدأت ليلى زقوت 24 عاما حدثيها.

ليلى هي أم لطفلين أجبرها الاجتياح الأخير لمخيم جباليا والذي استمر أكثر من 100 يومًا على التوالي ،النزوح مشيًا وسط وابل من القذائف والصواريخ إضافة إلى حصار مطبق من قناصات الكواد كابتر.

تقول زقوت إن " فترة الحمل كانت صعبة للغاية من نزوج وجوع ، فمقومات الحياة معدومة، نزحت عدة مرات خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، وكانت دقات قلبي تتسارع في كل ضربة تحدث شعور الخوف مرعب جدا".

عندما علمت زقوت أنها حامل لم تستطع أن تفرح كأي امرأة تنتظر مولدها الجديد فهي تعلم أن شمال غزة يعاني من حصار خانق ولا يوجد أي مقومات للحياة عدا أن معظم المستشفيات خرجت عن الخدمة ولا يوجد أي رعاية صحية تقدم للنساء الحوامل والمرضعات.

علمت زقوت أنها حامل عندما كانت مصابة بمرض الرقان وذهبت إلى أقرب نقطة طبية لتتعالج، و كانت حينها في شهرها الرابع ، فالنزوح والجوع ونقل المياه المستمر لم يجعلها تفكر بنفسها وأنَ بداخل أحشائها جنين فطفلها الأول أنجبته بعد علاجات استمرت لمدة 3 سنوات، ولم تكن تتوقع أنها ستنجب طفل ثاني دون أن تخضع للعلاج وبهذه الظروف المأساوية.

تواصل حديثها "كانت فرحة منقوصة وممزوجة بالحزن، الحرب قضت على كل شيء جميل استشهدت أخت زوجي الوحيدة، وأهلي لم يكونوا في شمال غزة نزحوا جنوبا ".

تقول زقوت أنه " كان هناك صعوبات كبيرة ، أن أتلقى الرعاية الصحية وأن يكون هناك متابعة دورية للجنين ، كنت أعاني من فقر الدم نتيجة سوء التغذية وكنت مرهقة جداً ولا يوجد أي نوع للغذاء كنت أكابر رغم أنني أعتصر ألماً".

تؤكد زقوت أنها لم تتلقى أي نوع من الغذاء المفيد لا خضروات ولا دواجن ولا حليب ولا بيض خلال فترة حملها، وإن وجد كان ثمنه مرتفعاً ولا تستطيع شرائه فزوجها فقد عمله حتى الفيتامينات لم تستطيع أن تتناولها، حتى أنها كانت تزرع البذور ومسافة أن تُثمر النبتة تنزح قسراً، ما تلحق تأكل من الثمار.

كانت لا تستطيع أن تمشي بضع خطوات حتى تشعر بالدوخة ويغمي عليها من قلة التغذية، وكانت تردد دائما " الله الحامي يا رب أحمي طفلي ".

في 7أكتوبر 2024 عندما بدأ الاجتياح الأخير لمناطق الشمال كانت ليلي زقوت في شهرها التاسع، ونزلت عليها مياه الجنين، وهي تلد قيسرياً وكان الخوف يراودها أن يحدث معها نزيف.

تقول " كنت خايفة ما يكون في بنج أتحاصر أثناء الطلق وما يكون في وحدات دم، كنت خايفة أولد في خيمة، كنت خايفة طفلي يموت من شدة البرد".

تتشابه معاناة يسرى البراوي مع سابقتها التي أنجبت طفلها في التاسع من أكتوبر 2023، بعد أن أجرت عملية قيسرية في مجمع الشفاء الطبي تحت القصف الشديد والقذائف المتناثرة، وأثناء تواجده في الحضانة حدث قصف مروع كاد أن يُودي بحياة طفلها.

تقول أنها خرجت من المستشفى نتيجة كثرة عدد المصابين والجرحى، رغم أن وضعها الصحي بحاجة إلى متابعة.

تتابع العملية القيسرية بحاجة إلى رعاية خاصة، والذي حدث معي مغايراً للغاية، فلم أتلقى أي رعاية طبية أو حتى غذائية، فشمال قطاع غزة فرض عليه الاحتلال الإسرائيلي حصار مطبق ومنع دخول أي نوع من الطعام وهذا بدوره أثر على وضعها الصحي.

تواصل البراوي " كنت أشعر بتعب وإرهاق متواصل، وعانيت لعدة شهور فكنت بصعوبة أستطيع أن أتحرك ، وحتى حليبي لم يكن مشبع لطفلي".

كانت تبحث في كافة الصيدليات والأسواق عَلها تجد حليب صناعي لطفلها دون جدوى موضحة أنها حاولت أن تطعم طفلها أي شي مقابل أن يشعر بالشبع، رغم أن الأطفال لهم غذاء خاص إلا أنها لم تستطع أن توفره لطفلها.

البراوي نزحت إلى مدارس الإيواء نتيجة قصف منزلها، وهذا الأمر زاد من معاناتها، فلم تستطع أن تعطي طفلها الاهتمام المناسب إضافة إلى أنها بصعوبة كانت توفر له ماء دافئ من أجل الاستحمام ، وغسل ملابسه وتعقيم الرضعة.