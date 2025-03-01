قيادي في المقاومة: مفاوضات القاهرة فشلت.. ولن نسلم أي أسير إلّا وفق اتفاق كامل

وطن: أكد قيادي في المقاومة، أنّ "مفاوضات القاهرة فشلت في تمهيد الطريق للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية"، مضيفاً أنّ "الوسطاء لم ينجحوا في اقناع إسرائيل بالانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية".

وشدد على أنّ المقاومة لن تسلم أي أسير إلّا ضمن رزمة اتفاق كاملة، مؤكداً رفض أسلوب الابتزاز الإسرائيلي.

وأوضح القيادي أنّ "إسرائيل هي من خرق الاتفاق عبر مماطلتها في الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية"، مشيراً إلى أنّ "الاحتلال الإسرائيلي يلعب على وتر تمديد المرحلة الأولى، واستعادة الأسرى الإسرائيليين بالتدريج".

ولفت القيادي إلى أنّ "الوسطاء يقولون إن المستوى السياسي الإسرائيلي يضغط لتمديد المرحلة الأولى، بشرط إطلاق حماس عدداً من الأسرى".

وأمس الخميس، أعلنت الهيئة العامّة للاستعلامات المصرية وصول وفدين من "إسرائيل" وقطر إلى العاصمة القاهرة، من أجل استكمال المفاوضات المتعلّقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة ممثّلين عن الجانب الأميركي.

وفي وقت سابق، شددت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، في بيان، على أنّه "تمّ قطع الطريق أمام مبرّرات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية".

وأضافت حماس أنّ محاولات حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، للتراجع وعرقلة الاتفاق لن تؤدي إلّا إلى "زيادة معاناة الأسرى وعائلاتهم".

وأكّدت الحركة أنّ السبيل الوحيد إلى الإفراج عن أسرى الاحتلال في القطاع هو "التفاوض والتزام الاتفاق".

المصدر: "الميادين"