مروان طوباسي يكتب لوطن: بَعدَ فشل مسار التسوية السياسية .. ماذا بَعدْ ؟





في ظل استمرار السياسات الأمريكية الداعمة والشريكة لإسرائيل ، تواصل حكومة الأحتلال نهجها القائم على العدوان والابادة والاقتلاع العرقي والتوسع الاستيطاني ، من خلال إعادة الأحتلال عبر دخول دباباته إلى مخيماتنا ومدننا بالضفة والتهديد بعودتها الى القطاع ، الامر الذي يريده نتنياهو ، متجاهلة كافة المساعي لوقف عدوانها ورفضها الواضح لتحقيق تسوية سياسية عادلة.

-- اسرائيل الكبرى وانكار الوجود الفلسطيني

منذ اغتيال إسحاق رابين على يد متطرفيهم ، باتت إسرائيل كما كل حكوماتها السابقة من الليبرالية الصهيونية ، غير معنية بأي حل سياسي ، بل تبنت سياسات أكثر تطرفا تهدف إلى تكريس واقع الأحتلال الاستيطاني وترسيخ نظام الفصل العنصري وصولا الى محاولة تنفيذ مشروع اسرائيل الكبرى وشطب حل الدولتين وفق قراراتهم بالكنيست والوقائع الجارية على الأرض وعدائهم لمفهوم السلام اصلاً وبعدم قبول الآخر.

لكن هذا الواقع الاستعماري المتسارع من التطرف الإسرائيلي لم يعد يقتصر فقط على رفض الحقوق الفلسطينية ، بل امتد ليشمل إنكار الوجود الفلسطيني ذاته . التصريحات المتطرفة والعنصرية لمسؤولي الأحتلال ، جنبا إلى جنب مع القوانين العنصرية والممارسات الوحشية، تكشف عن مشروع إسرائيلي يستهدف القضاء على الهوية الوطنية الفلسطينية ، وتحويل الأراضي المحتلة إلى مناطق خاضعة لهيمنة إسرائيلية كاملة ببعدٍ توراتي ، وبدعم أمريكي واضح ومطلق .

لذلك باعتقادي ، وفي ظل الرؤية الاسرائيلية القائمة والتدخلات الأمريكية الشريكة ، يتوقع أن تشهد الضفة الغربية تحولات كبيرة نحو تقويض بل ومحاولة إنهاء السلطة الوطنية الفلسطينية ، وتشكيل سلطات "متجددة" خدماتية تحت إشراف أمني إسرائيلي- أمريكي بعيدا عن الرؤية الوطنية التحررية ، وتنفيذ ما يجري الترتيب له لقطاع غزة بعد تنفيذ الأشتراطات المتعلقة بحركة حماس المتعلقة بالحكم والسلاح .

-- إفشال مسار التسوية.. ماذا بعد؟

منذ ثلاثة عقود، حاول الفلسطينيون تحقيق السلام عبر مختلف المسارات السياسية والاتفاقيات، لكن دولة الأحتلال قابلت هذه الجهود بالمزيد من الإرهاب والاستيطان والتنكر لما تم التوقيع عليه . لم يكن التراجع الفلسطيني ناتجا عن خيارات المقاومة التي هي حق لكل شعب تحت الاحتلال ، بل جاء نتيجة لتعنت إسرائيل وتنكرها للاتفاقيات الموقعة وسياستها القائمة على القوة وفرض الأمر الواقع . فكلما اقترب الفلسطينيون من خيار التسوية، زادت شراسة الأحتلال في استهداف الأرض والإنسان.

إن ما نواجهه اليوم من فشل في مسار التسوية السياسية يتطلب منا التفكر في استراتيجيات جديدة . فالارادة والعقل وثقافة المقاومة بمعانيها المختلفة والمتعددة الاشكال التي تحدث عنها الزعيم الخالد " أبا عمار" حول انها ليست بندقية ثائر فحسب ، هي السبيل لتحقيق الحرية ، ولنا في تجربة الانتفاضة الكبرى " انتفاضة الحجارة " نموذجا على ذلك في جعل الأحتلال مكلفاً . فالآٰمال لا تتحقق عبر الآلة العسكرية والمقاومة المسلحة فقط ، ولا من خلال مفاوضات ممتدة دون حماية وبيئة حاضنة ومساندة . بل من خلال المقاربات السياسية التي تعتمد على التفاوض والتحليل السليم للأوضاع الإقليمية والدولية واستخدام أوراق القوة بما فيها اشكال المقاومة المختلفة التي تقتضيها الظروف وحماية وصمود شعبنا ، لأن العالم لا يحترم الضعفاء .

--الخيارات الفلسطينية نحو استراتيجية جديدة

ليس بالضرورة أن تكون الحرب او العملية العسكرية للمقاومة الخيار الوحيد في ظل الاختلال الواضح في موازين القوى ، ولكن ايضا التعويل على إضعاف طرف فلسطيني لصالح آخر لن يخدم القضية بأي حال . إدارة الأزمة لا تكفي ، فالتفاوض يحتاج إلى حد أدنى من القوة أو امتلاك أوراق قوة وضغط ، سواء كانت سياسية أو شعبية أو قوة ناعمة . لا يمكن لشعب مُنقسم أو من يقبل بإضعاف جزء آخر منه أن يحقق مكاسب استراتيجية . فحتى أقرب الحلفاء لن يدافعوا عن طرف ضعيف ومنقسم على نفسه .

-- وحدة الصف الفلسطيني لم تعد مجرد خيار .. بل ضرورة وجودية

الانقسام الداخلي الفلسطيني الذي حدث بالأصل من خلال الانقلاب الأسود ومن ثم استمر بفعل تغييب اشكال الديمقراطية الانتخابية ، رغم الوصول الى اتفاقيات لم تنفذ والتي كان اخرها في "بكين" ، لا يؤدي إلا إلى مزيد من التراجع ، بينما يعزز التكاتف والوحدة الوطنية لكافة مكونات شعبنا من قدرة الفلسطينيين على فرض معادلة جديدة . إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس صلبة وموحدة وديمقراطية أصبحت المهمة الأكثر إلحاحا اليوم ، لأن الأمل في مستقبل أفضل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وحدة الإرادة والعمل والشراكة بين كافة فئات مجتمعنا على قاعدة شركاء بالدم شركاء بالمصير . وعلينا أن ندرك جيدا أن هذه الوحدة يجب أن تكون مبنية على اوسعةقاعدة شعبية لا تقتصر على الفصائل فقط وعلى استراتيجية سياسية واضحة تراعي جميع الأطراف الفلسطينية من كل التوجهات الفكرية والتنظيمية والمستقلين والمجتمع المدني والشباب تحدييدا على قاعدة استقلالية القرار الوطني من جهة ، وأن الشعب هو مصدر السلطات وفق وثيقة اعلان الإستقلال الفلسطيني التي يتطلب تجسيدها اجراء الانتخابات العامة باقرب فرصة ممكنة من جهة اخرى ، ولأن الوحدة هي تعبير عن قواسم وطنية مشتركة ، وهي قاعدة الأنتصار كما كان يكرر الأخ مروان البرغوثي .

-- منظمة التحرير الفلسطينية .. تطوير الأداء لمواكبة التحديات

في ظل هذه التحديات المتفاقمة، لا يمكن الحديث عن استراتيجية وطنية جديدة دون التطرق إلى دور منظمة التحرير الفلسطينية لمكانتها الدولية وباعتبارها صاحبة الولاية القانونية والسياسية على جغرافية الدولة الفلسطينية المحتلة من جهة ، وعن دور "فتح" تحديدا في ذلك كحركة تحرر وطني وعمود فقري للمنظمة من جهة اخرى . هناك نقاش واسع اليوم في الساحة الفلسطينية حول ضرورة تطوير أدائها مع الحفاظ عليها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني ، وهي المكانة التي لا يجادل بها اي وطني فلسطيني . ولكن هذا لا يعني الإبقاء على أدائها كما هو ، بل يتطلب تطويرا وتحديثا بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة السياسية والمتغيرات الإقليمية والدولية الجارية وطبيعة مسار الزمن والتحولات الاجتماعية . وحدها هذه الخطوة وبضمان الحريات العامة وفق الانظمة والقوانين يمكنها تعزيز مكانة المنظمة بين أبناء شعبها اولاً ومواجهة فشل التسوية السياسية والبحث عن الخيارات الموضوعية والعقلانية الاخرى .

--التغيرات الإقليمية والدولية .. فرصة لتغيير البيئة السياسية

اليوم نشهد في المنطقة تغيرات غير مسبوقة في السياسات الأمريكية تحت إدارة الرئيس ترامب، وما يطرحه من تصورات تؤجج الصراع في المنطقة وفقا لواقعيته الفوضوية السياسية ومبدأ أمريكيا اولاً ، حيث يبدو أن الفجوة بين الأطراف الدولية تزداد . علينا أن نكون واعين بما نملك من أوراق قوة يمكن استخدامها لتغيير المعادلات الدولية في المنطقة . فالدول العربية وامام قمتها المرتقبة بعد ايام بالقاهرة ، والتي تمتلك قدرة على تأمين خطوط التجارة العالمية، ومقدرات نفطية ضخمة، وعضوية فاعلة في المنظمات الإقليمية والدولية، تمتلك اوراق قوة أن ارادت استخدامها سيكون لها دور محوري في إعادة تشكيل البيئة السياسية التي تتفاعل مع ملف الأحتلال الاستيطاني الإسرائيلي وحقوق شعبنا . تعزيز هذا الدور ومواجهة سياسة الهيمنة الأمريكية ، وفحص رهانات الأطراف الدولية ، هو السبيل لتحديد الخطوات المستقبلية.

إذاً، فأن المسألة برمتها تدور بين محاولات التصفية وممكنات التسوية . وعلينا أن ندرك أن الصراع هو صراع إرادة سياسية وسردية رواية ورؤية ووجود وقدرة على الصمود ، وإذا توفرت الإرادة ، يمكن تأسيس أولى قواعد رواية سرديتنا ورؤيتنا الإستراتيجية التي من شأنها تحريك المياه الراكدة نحو الوصول الى الحق والحرية والعدالة .