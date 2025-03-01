حماس تدعو لنصرة غزة والضفة وشد الرحال للأقصى

وطن: حثت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الأمتين العربية والإسلامية، إلى حشد الطاقات والتحرك لدعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، واستلهام معاني النصرة والتضامن، في شهر رمضان.

ودعت الحركة، في بيان لها، اليوم السبت، أن "يكون شهر رمضان فرصة للتحرّك الجاد والفاعل في كل الميادين، لدعم صمود أهلنا في قطاع غزَّة والمرابطين في القدس والمسجد الأقصى، وإحباط مخططات الاحتلال وداعميه".

وشددت على ضرورة حشدّ كلّ الطاقات في الضفة والقدس والداخل المحتل، وشدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى والرّباط والاعتكاف فيه، "ولتكن أيَّام رمضان ولياليه المباركة طاعة ورباطاً ومقاومة للعدو وقطعان مستوطنيه، وذوداً وحماية للقدس والأقصى، حتى تحريرهما من دنس الاحتلال".

ودعت الحركة الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة حول العالم، إلى التحرّك الفاعل، خلال شهر رمضان، في أوسع مبادرات وفعاليات تضامنية مع أهلهم في قطاع غزَّة والضفة والقدس المحتلة، لنعيش معهم آلامهم وآمالهم، ونشاركهم تضحياتهم".