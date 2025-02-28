عقب عملية اطلاق النار على مركبة للمستوطنين.. الاحتلال يغلق مداخل مدينة سلفيت

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مداخل مدينة سلفيت عقب عملية اطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اغلقت كافة مدخل سلفيت الشمالي، والبوابة الحديدية المقامة بالقرب من مدخل بلدة قراوة بني حسان، ومدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت عقب عملية اطلاق نار استهدفت مركبة مستوطنين قرب قرية بروقين غرب المدينة.

واضاف المصادر ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية بروقين وانتشرت في عدة مناطق واطلقت قنابل اضائة، كما اطلق الاحتلال طائرات استطلاع في سماء القرية .